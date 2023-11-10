Новий світ відкриє Марічка Лисоконь

Рубрика «Фото з улюбленою книжкою» – не просто популяризація читання конкретних цікавих сюжетів. То є справді унікальні емоції та відчуття, коли творче натхнення виникає в процесі читання і залишається надовго. І тоді фотографія без зайвих слів передає все: настрої і відчуття, позитивний вплив прочитаного твору на психологічний стан людини і багато інших цікавих моментів життя.

І саме такий невеличкий творчий експеримент і водночас цікавий фотодебют представила Марічка Лисоконь, учасниця спеціальної рубрики популяризації читання ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», вихованка гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

Ось ми бачимо сучасну яскраву обкладинку книжки «Новий світ», авторка Розалія Елеонор. Дуже символічна й багатообіцяюча назва. І недарма. Надзвичайно мотивуюча книжка життєвих історій, яку подарувала Харківська обласна організація Національної спілки письменників України (щиро дякуємо її лідеру Анатолію Стожуку), без сумніву, стане дуже корисним матеріалом в якості творчого дослідження для юної журналістки Марії Лисоконь. Слобожанська юна леді, яка в ці нелегкі часи залишилася тут, на малій Батьківщині, вже робить успішні кроки у цій медіадіяльності. Незважаючи на свій шкільний вік активно розвиває журналістські професійні навички у різних сюжетах на теми популяризації сучасного читання.

Цілком ймовірно, що, прочитавши цю книгу, Марічка Лисоконь відкриє новий світ і для себе особисто, і для своїх читачів, глядачів, своїх нових прихильників. Адже сучасне читання – це є пізнання світу, а журналістика для молоді відкриває нові можливості дослідження сучасного життя, безмежний простір для нових знань, знайомств, яскравих творчих сюжетів. Саме тоді, коли радість і щастя у творчості поєднуються з цікавим зануренням у науку і практику цієї суспільно значимої професії міжнародного значення. І то є цілком реальним новим світом, хоча й не одразу, а дещо пізніше, під час подальшого університетського навчання…

І якщо пригадати творчість та світобачення відомого українського філософа Сковороди, коли світ його ловив та не спіймав, то у випадку юної журналістки Марічки Лисоконь багато чого може відбуватися навпаки. Адже новий світ відкриватиме для нашої творчо вмотивованої співвітчизниці справжні знання, нові контакти у масмедіа та письменництві, а ще й нові можливості для спілкування з цікавими особистостями…

Леонід ГАПЄЄВ