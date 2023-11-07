Казка-комікс Про що мовчить кішка Боня? (Діалоги нашої уяви, або Секретні розмови читаючих котів…)

Увага всім планетам і нашим мешканцям Планети Земля, яка поки що не втратила імені Планети Людей! Днями сталася світова сенсація. На Міжнародному фестивалі «Щастя у творчості» в рубриці популяризації читання створили клуб читаючих котів. І саме тому нашу українську кішку Боню запросили стати співзасновницею цього унікального мистецького проєкту на рівні цивілізації. Можливо, хтось із читачів пригадає, мовляв, існують в українській сучасній літературі сюжети про котів-вояків? Так, існують. То чому ж нам не створити організацію чи асоціацію кішок-читачок?
І поки у світовий простір потрапила ця секретна розмова, що випадково була кимось прослухана по телефону, прихильників творчого читання значно побільшало. Адже тепер читаючі коти стали уважно спостерігати за своїми небайдужими і допитливими до нових літературних сюжетів милими господарями.
А знаєте, що потім із того вийшло?
… Дивлюсь я на Боню і думку гадаю, чому я не кішка, не плах, не літаю? А мав би я крила, то щось би згадав?
Авжеж, є ідея, ось так написав…
Чомусь, на перший погляд, Боня виглядає мовчазною. Дуже задумливою. А це означає, що коти і кішки можуть заговорити і стати нашими цікавими співрозмовниками.
Отож запрошуємо до діалогу і кішок, і котів, і їх господарів також. Бо книжка стане нашим новим словом, і ми, люди, звірі, птахи, зможемо трошки політати у наших думках, у нашій спільній уяві, отож варто спробувати?
Ось так і народилася маленька казка-комікс про кішку Боню, яка уважно дивиться на нас і спостерігає на цьому малюнку Ірини Количевої…
До речі, це не просто малюнок, а справжній сучасний портрет улюбленої кішки Боні. Саме таку назву сюжету обрала Іра як авторка, а мені як глядачеві спало на думку спробувати створити ще й психологічний портрет її улюбленої кішки…
- Створімо власну казку? — подумки запитую Боню.
- Казку чи не казку, а маленький комікс написати можна спробувати, — тихо відповідає вона глядачеві.
- А що буде далі? — знову хочу запитати.
- А нехай буде короткий комікс гарного настрою.
- А ти сьогодні не сумна? — запитую у Боні.
- Та ні, я люблю побути іноді на самоті, помріяти, подумати.
- То я майже вгадав. І твоя хазяйка Іра любить помріяти, сюжети цікаві створити.
- Саме так! Ось вона створила цей малюнок на мою честь.
- О, це ж просто супер! Тепер Боня стане символом роздумів.
- Яких ще роздумів?
- Роздумів про щастя та спогадів про улюблену книжку.
- А про яку?
- То поки що залишимо в секреті.
- Гаразд, нехай про це здогадаються глядачі.
- Чудово!
- Тоді побажаємо нашим глядачам, як Боня, за світом споглядати.
- Авжеж, і цікаве щось читати?
- Без сумніву!
- Тоді зустрінемося на нашому читацькому пресклубі «Щастя творчості».
- Гарних вам переглядів.
- Дякуємо за увагу творчим родинам від усіх читаючих котячих спільнот в усьому світі.
- А якщо на інших малюнках раптом побачите читаючих представників котячої світової спільноти, то ви, люди добрі, що населяєте нашу сучасну Планету Людей, не дивуйтесь і не лякайтесь. А краще із котячою спільнотою дружно привітайтесь.
- Авжеж, і тоді почнімо нашу розмову із простого запитання: про що мовчить кішка Боня?
Авторка малюнку Ірина КОЛИЧЕВА
Автор тексту Леонід ГАПЄЄВ
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