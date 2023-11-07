Казка-комікс Про що мовчить кішка Боня? (Діалоги нашої уяви, або Секретні розмови читаючих котів…)

Увага всім планетам і нашим мешканцям Планети Земля, яка поки що не втратила імені Планети Людей! Днями сталася світова сенсація. На Міжнародному фестивалі «Щастя у творчості» в рубриці популяризації читання створили клуб читаючих котів. І саме тому нашу українську кішку Боню запросили стати співзасновницею цього унікального мистецького проєкту на рівні цивілізації. Можливо, хтось із читачів пригадає, мовляв, існують в українській сучасній літературі сюжети про котів-вояків? Так, існують. То чому ж нам не створити організацію чи асоціацію кішок-читачок?

І поки у світовий простір потрапила ця секретна розмова, що випадково була кимось прослухана по телефону, прихильників творчого читання значно побільшало. Адже тепер читаючі коти стали уважно спостерігати за своїми небайдужими і допитливими до нових літературних сюжетів милими господарями.

А знаєте, що потім із того вийшло?

… Дивлюсь я на Боню і думку гадаю, чому я не кішка, не плах, не літаю? А мав би я крила, то щось би згадав?

Авжеж, є ідея, ось так написав…

Чомусь, на перший погляд, Боня виглядає мовчазною. Дуже задумливою. А це означає, що коти і кішки можуть заговорити і стати нашими цікавими співрозмовниками.

Отож запрошуємо до діалогу і кішок, і котів, і їх господарів також. Бо книжка стане нашим новим словом, і ми, люди, звірі, птахи, зможемо трошки політати у наших думках, у нашій спільній уяві, отож варто спробувати?

Ось так і народилася маленька казка-комікс про кішку Боню, яка уважно дивиться на нас і спостерігає на цьому малюнку Ірини Количевої…

До речі, це не просто малюнок, а справжній сучасний портрет улюбленої кішки Боні. Саме таку назву сюжету обрала Іра як авторка, а мені як глядачеві спало на думку спробувати створити ще й психологічний портрет її улюбленої кішки…

- Створімо власну казку? — подумки запитую Боню.

- Казку чи не казку, а маленький комікс написати можна спробувати, — тихо відповідає вона глядачеві.

- А що буде далі? — знову хочу запитати.

- А нехай буде короткий комікс гарного настрою.

- А ти сьогодні не сумна? — запитую у Боні.

- Та ні, я люблю побути іноді на самоті, помріяти, подумати.

- То я майже вгадав. І твоя хазяйка Іра любить помріяти, сюжети цікаві створити.

- Саме так! Ось вона створила цей малюнок на мою честь.

- О, це ж просто супер! Тепер Боня стане символом роздумів.

- Яких ще роздумів?

- Роздумів про щастя та спогадів про улюблену книжку.

- А про яку?

- То поки що залишимо в секреті.

- Гаразд, нехай про це здогадаються глядачі.

- Чудово!

- Тоді побажаємо нашим глядачам, як Боня, за світом споглядати.

- Авжеж, і цікаве щось читати?

- Без сумніву!

- Тоді зустрінемося на нашому читацькому пресклубі «Щастя творчості».

- Гарних вам переглядів.

- Дякуємо за увагу творчим родинам від усіх читаючих котячих спільнот в усьому світі.

- А якщо на інших малюнках раптом побачите читаючих представників котячої світової спільноти, то ви, люди добрі, що населяєте нашу сучасну Планету Людей, не дивуйтесь і не лякайтесь. А краще із котячою спільнотою дружно привітайтесь.

- Авжеж, і тоді почнімо нашу розмову із простого запитання: про що мовчить кішка Боня?

Авторка малюнку Ірина КОЛИЧЕВА

Автор тексту Леонід ГАПЄЄВ

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