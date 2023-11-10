Казка-комікс про наукові страховиська та добрих психіатрів, або Музична пауза у підводній бібліотеці

«Слухати і поважати, не просто оцінювати, а й цінувати… І завжди не забувати, що Земля є Планетою Людей…»

(Цей короткий текст знайшли у капсулі, що випадково випала з секретного літака у ХХІ столітті на території сучасної України).

***

Якось прийшов Зайчик додому дуже засмучений.

— Що трапилося? — запитала Зайчиха.

— У вечірній школі для дорослих дали нове й заплутане завдання, від якого не зміг відмовитися, — відповідає Зайчик.

А далі пропоную уважно послухати їхню розмову, яка вже стала новою темою дослідження про наукові страховиська та добрих психіатрів на рівні Вселенських наукових товариств, що секретно мандрують у просторі й часі, під міжнародним імунітетом недоторканності, під білим прапором миру і добра, під егідою гуманізму та екології Всесвіту…

***

— Ти про що? Що там сталося на роботі у тій лісовій школі? — спокійно знову запитала Зайчиха.

— Треба написати наукову казку, ще й знайти у лісі звірів, які виступатимуть із нею на науковій лісовій конференції. А звірятка серед опитаних мною 38 осіб та батьків відмовилися з різних причин.

— І що ж тепер?

— Знайома Сова пояснила мені всю невеселу передісторію цієї лісової нібито наукової спільноти.

— А це вже цікаво…

— От назбирають вони для статистики різних звіряток, поділять за групами і секціями, і потім визначать переможців. Комусь за це лісовий врожай надійде до кишені, а лісовим звіряткам та вчителям отой науковий конкурс лише є дурною роботою, зайвими позаурочними витратами часу, за які ніхто не заплатить грошей при мізерній зарплаті, і, знаєш, це як збирати сміття після чужого фуршету… «Смачного вам…», – почуєш лише іронічні відгуки «доброзичливців».

— А які там правила гри в тому лісовому конкурсі наукових сюжетів?

— Дуже ускладнені, непрозорі, недемократичні. Зовсім не екологічні!

— В чому це виражено?

— В правилах проведення дебатів вказано, що не можуть бути присутніми під час лісових дебатів батьки, вчителі тих звірят, які виступатимуть перед вовками і лисицями, пантерами і науковцями-мандрівницями з потойбічних світів…

— А як же Лев – цар звірів?

— Поки що він не в темі… тобто не обізнаний про те, що вчиняють окремі лісові мешканці в деяких віддалених куточках Планети Людей.

— Бо ті правила написані ще у 2021 році тодішніми міністрами лісового господарства, та хіба ще й наукового середовища?

— Кажуть, наука в ліс не йде… А з лісу виводить… Мабуть, висмоктує під час дебатів те, що не встигли зібрати в якості врожаю лісові жителі. Але така бюрократія залякує чи просто відбиває бажання займатися науковою творчістю.

— Та яка ж там творчість? Міністерство видало ще у 2015-му наказ про дебюрократизацію лісової освіти, а ці наукові лісові збори ще більше посилили бюрократію…

— Були навіть запитання від лісових вчителів та учнів лісової школи, дуже відверті і актуальні… Скажімо, куди подінуться твори, які не стануть у числі переможців… та й взагалі, як відмовитися від цього лісодійства, поки ще не пізно?

— Так, днями провели робочу нараду в зумі про майбутній конкурс наукових творів. От нас «закинули» до секції наукових казок…

— Так і варто починати писати з того, що «наукових казок ніколи не писали ми, тому це є пілотним проєктом, у новій формі казки-коміксу…»

— Досі не можу оговтатися від того шаленого масиву бюрократичних вимог, які нав’язали лісовим звіряткам, варто лише продивитися ті десятки фотографій, що зробив під час тієї робочої наради в зумі…

— Слухай, а чого ти так переймаєшся? То є «ігри, в які грають люди…», а в лісових звіряток своє життя…

— Так то воно й так. Але… Я ж є позаштатним громадським кореспондентом лісової школи, маємо говорити правду про усе, що відбувається в лісі. Та й тему твору таки обрав. Нещодавно Білочка знайшлася, яка погодилася взятися за цей лісовий проєкт. А далі… Я ж не можу без правди.

— Гаразд, правда має бути в якому жанрі? Казки, наукової казки, коміксу чи мінідетективу?

— Час покаже… Вони придумали ті наукові лісові конкурси, аби маніпулювати лісовими жителями? Аби дратувати навіть людей? Аби гроші приховати чи навпаки свою роботу показати за рахунок чужого, нашого інтелекту… Звірі щось пишуть. А вони собі читають-перечитують, перекреслюють, не цінують, а лише чужими думками маніпулюють, мало науки, мовляв, а потім собі лісові дисертації переписують і врожаї зайві собі зарахують. Таємно, вночі, навіть без світла місяця, аби потайки все зробити й приховати без зайвих свідків, адже усі страховиська оживають уночі…

— І кому потрібні оті лісові конкурси, яка від них суспільна користь для лісових мешканців, яка користь для довкілля?

— То поки що до кінця не розгадана гра-загадка. Там є свої «правила і гри» і прихована гра без правил.

— То про що ж буде наша казка?

— Про сучасну українську книжку, для дітей і батьків, для маляток і звіряток, і не тільки…

— А фінал буде який?

— Ну, чесно кажучи, на це впливає і настрій, і життєві обставини. Але за міжнародними стандартами журналістики, і люди, і звірі, які живуть на Планеті Людей, мають поважати та цінувати одне одного. Бо «ми відповідальні за тих, кого приручили».

— Дійсно, так! Як написав Екзюпері у казковій повісті «Маленький Принц» про нашу Планету Людей, яка за ці століття стільки пережила, а психологія людська не змінилася… Точніше сказати, майже не змінилася.

— Кажуть, люди іноді страшніші за звірів? Але ми знайшли добрі і повчальні книжки про людей із добрим серцем, які варто читати і популяризувати не лише у лісовій школі. А ще знайшли цікавих сучасних авторів серед лісових мешканців та навіть вмотивованих до творчості мешканців Планети Людей!

— Авжеж! То просто супер!

— Думаю, сучасні українські книжки саме про добро і справедливість розповідають, кожна по-різному, але ключові ідеї схожі, сучасною мовою це називається загальнолюдські моральні цінності. Це стосується кожного з нас, і людей, і звірів, коли вже звірі заговорили, і маляток, і звіряток.

— Ти ба… То твоя наукова казка ще й до Резиденції Лева може потрапити, ще й у Міжнародній екологічній книзі текст опублікують…

— Побачимо, час покаже…

— То чого ми побажаємо нашим читачам і глядачам ефірів?

— Нехай ті «наукові страховиська» вже залишаться в історії цивілізації, бюрократія буде змінена, і «правила гри», і посадовці, що проводять ті лісові конкурси…

— Так, цілком маєш рацію. Бо за твою сміливу Білочку, яка у своїй казці рятує і популяризує книжки, вже віддали свої позитивні відгуки різні мешканці Планети Людей. Вже надходять на лісову пошту перші листи підтримки…

— До речі, як звати юну авторку-казкарку, що взялася з тобою разом створювати наукову казку?

— Лісо-Кінь, своєрідний кентавр, що здолає оту засиджену лісову бюрократію своєю креативною творчістю. Свобода степу і лісу, швидкість коня. В принципі, непоганий потенціал для юної мандрівниці лісовими просторами.

— Ну, гаразд. Побажаю вам не замикатися на цих лісових конкурсах, пишіть сюжети для майбутніх поколінь, а лісова історія, що трапилася з вами, нехай стане новим творчим і життєвим досвідом для кожного з вас.

— Дякую за розуміння і підтримку!

— Про страховиська і наукову бюрократію більше думати не буду, бо мій колега, Бременський Трубадур, якого направили у довготермінове відрядження до секції «музичне мистецтво», теж порадив сильно не перейматися…

— То й добре, мудре рішення.

— А в якості добрих психіатрів можуть тепер виступити герої інших сюжетів малюнків, що класно популяризують процес сучасного читання.

— І один із таких сюжетів уже розміщено у відкритому доступі. Ви чуєте ці неповторні мелодії води, тихий плескіт книжок у підводному просторі світового Океану?

— Отож дякуємо за увагу. Бо зараз вже настає музична пауза у підводній бібліотеці.

— Хто знає, можливо, саме завдяки силі мистецтва і позитиву, у цьому казковому підводному світі образотворчого мистецтва наші герої лісової школи знайдуть радість та натхнення. А ще й відчують по-новому сучасну силу художнього слова. Зможуть створити ще й нові сюжети наукових казок для майбутніх поколінь Всесвіту, які цінуватимуть добро, справедливість, щастя у творчості.

Леонід ГАПЄЄВ, автор казки-коміксу

Наталія ЧЕРНЕНКО, авторка малюнку «Підводна бібліотека»