Калейдоскоп цікавих думок: незламність духу в естафеті творчості

Сучасні українські митці та видавці вкотре доводять просту істину: незламність духу наших співвітчизників в нинішньому житті проявляється в естафеті творчості. І прикладом цього є новий літературний альманах «Калейдоскоп думок», частина сьома, що побачив світ у м. Хмельницькому наприкінці 2022 року. Творча географія цього видання представлена 33 авторами з усієї України та країн далекого зарубіжжя, адже достойних представників нашого літературного цвіту, нині, в буквальному сенсі слова, розкидано по всьому світу.

Автору цих рядків випадково пощастило дістати цю книжку у бібліотеці та особисто почитати. Отож сподіваємося на те, що й іншим читачам з’явиться можливість знайти й почитати цю змістовну українську книжку. Як повідомляється в передмові до видання, альманах «Калейдоскоп думок» є результатом важкої праці та співпереживань великої кількості людей. До нього увійшли ліричні та прозові твори, присвячені поняттям гармонії, життєвої мудрості, осмисленню відносин між людьми, любові до батьків і дітей, родини та Батьківщини, тобто усім тим поняттям, що нас надихають. Спільна творчість авторів в одному альманасі повертає нам віру в перемогу, якої ніяк не можна втрачати. Ця книга розрахована на широкий загал читачів.

Особисто ще варто додати й те, що моральні цінності сучасної людини варто поширювати і під час домашніх сімейних читань, аби діти і батьки могли разом читати, обговорювати обрані прочитані сюжети, обмінюватися власними думками, враженнями, емоціями.

У рубриці «Літературна Україна» в рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» ми популяризуємо достойні твори української літератури ХХІ століття. Саме тому в декількох короткометражних відеосюжетах ведучий Леонід Гапєєв читає обрані поетичні сюжети малих форм, зорієнтовані на старшокласників, студентів та їхніх батьків, а також на широкий загал шанувальників сучасного українського якісного та змістовного художнього слова.

Творити добро завжди закликає нас Наталія Остапчук, авторка з Рівненщини, у своєму вірші «Добро», в ефірі можна подивитися відеосюжет «Про добро». Цікаві роздуми, спостереження, співпереживання на тему щастя можна почути у віршованому творі «Що таке щастя?..», авторка Галина Раковець з Миколаївщини (в ефірі відеосюжету «Про щастя»).

Доволі оригінальні віршовані мініатюри представлено з циклу «Звуки вітру», автор Андрій Скакодуб із Вінниччини, який відверто втомився писати на рахунках за газ… вірші. (Так, цікаві поетичні рефлексії можна почути в ефірі короткометражного відеосюжету «Звуки вітру» та у відеосюжеті «Не мовчи!»).

Не менш емоційні та змістовні мініатюри («Муза», «Комунікація», «Пізнання», «Віолончель», «Відчай», «Поверхневість», «Дім») іноді навіть ліричні й сатиричні водночас, представив читачам Ксандр Кастіель Хлібний, автор з Вінниці. На творчій студії leonid gapeev щастя творчості автор цієї статті обрав три сюжети, які читає в ефірі у відкритому доступі. Це програма «Пізнання щастя» (читаємо вірш «Пізнання»), програма «Про спілкування» (вірш «Комунікація»), програма «Віолончель душі» (вірш «Віолончель»). А ще людські настрої буття і різні переживання тонко відчуваються у вірші «Відчай» (лунає короткометражна програма «Настрої душі») та у поетичній мініатюрі «Поверхневість» (у короткометражному відеосюжеті «Про натури людські»).

Отож через обмеженість часу важко детальніше представити й інших, не менш цікавих авторів нового літературного альманаху «Калейдоскоп думок», частина сьома, із всеукраїнською та навіть міжнародною творчою географією. Насамкінець, хотілося б подякувати митцям і видавцеві (пані Лілії Стасюк) за ту суспільно важливу творчу справу, яку вони роблять у ці нелегкі часи нашої новітньої історії сучасності.

Калейдоскоп цікавих думок, різнобічно представлених в літературному альманасі, яскраво й емоційно передають українську незламність духу в естафеті творчості.

Підготував

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

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