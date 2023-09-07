Дівчинка, яка рятувала книжки, стане письменницею

Поважне й бережливе ставлення до книжок стає доволі популярною темою як в сучасній українській, так і в зарубіжній літературі. А якщо наша майже 10-річна Анна, яка страшенно любить читати, після завершення цієї казкової мініповісті стане дитячою письменницею? Тоді і дітям, і дорослим цікаво і таки варто почитати цю книжку.

У мініповісті «Дівчинка, яка рятувала книжки» (автор Клаус Гагеруп, переклала з норвезької Наталя Іваничук, намалювала Ліза Айсато) ми дізнаємося, що станеться з книжками, які давно ніхто не читає в бібліотеці. Наша юна читачка Анна вирішила врятувати книжки, вона поклала на валізу буквально десятки забутих людьми книжок і усі їх ретельно перечитала вдома. А ще стала подругою 50-річної бібліотекарки пані Монсен. Найдивовижніші події відбуватимуться далі, коли не тільки Анна, а ще й весь її клас, вся школа, усе місто і навіть уся країна Норвегія (та й усі книгарні її рідного міста) замовлять книжку «Зачарований ліс»!

У рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» в рубриці «Літературне життя історій народів світу» ми популяризуємо цікаві твори зарубіжної літератури в українському перекладі. Для цього автор цієї статті Леонід Гапєєв створив серію програм (відеосюжетів) «Дівчинка рятує книжки» у 3-х частинах. (Дякуємо колективу Дитячої бібліотеки-філії №3 ім. О. П. Столбіна комунального закладу Сумської міської ради «Сумська публічна бібліотека» за надану книжку в тимчасове користування, адже вона вже повернулася до рідної домівки).

Цікаві, доволі таки парадоксальні особливості сюжету характерні для усієї повісті, розрахованої на дуже вдумливого та небайдужого читача.

Якщо на початку сюжету ми дізнаємося, що є такий працівник бібліотеки Мільтон Берг, який… знищує книжки, які ніхто не читає (хоча й не дуже він любив таку неблагородну справу, але ж мусив виконувати свою невдячну роботу), то пізніше дізнаємося, що це… Вальдемар Саєр. Саме його ім’я (точніше псевдонім) як автора того «Зачарованого лісу» наробило стільки галасу й створило безліч загадок, як для читачки й берегині книжок Анни, так і для всіх читачів скандинавської країни Норвегії.

Таємничого Вальдемара Саєра треба було знайти і зустрітися з ним особисто. Адже сюжет «Зачарованого лісу» був незавершений. Залишалася порожня сторінка, в буквальному сенсі слова, білий аркуш паперу. І Анна придумала у тій книзі свій фінал. Наскільки вона вгадала задум автора? Це треба буде ще з’ясувати…

Усі так очікували тієї зустрічі, а особливо сама Анна. Бо вона хотіла почути відгуки на свій літературний дебют юної майбутньої письменниці від досвідченого автора сюжету книжки. До речі, тут, у мініповісті «Дівчинка, яка рятувала книжки» використовується цікавий прийом: книжка в книжці. Сюжет «Зачарованого лісу» створив просто інформаційний бум у норвезькому суспільстві, яке виявилося доволі таки читаючою творчою спільнотою. Оскільки Анна, сама того не усвідомлюючи, використала неабиякі засоби медіавпливу на співвітчизників, вдало розвинувши та втілюючи у життя ідею масового цікавого й доволі пізнавального читання.

А знайти того автора «Зачарованого лісу» допомогла Анні пані Монсен, її подруга, яка працювала бібліотекаркою.

Ви здивовані, де ж наші головні герої знайдуть одне одного? Зустріч відбулася… у рідній бібліотеці. А саме спілкування авторів Вальдемара Саєра (це його псевдонім, а реально він є Мільтон Берг) та Анни дійсно вражає!

Дівчина не лише проникливо до попереднього авторського сюжетного задуму написала своє завершення цієї історії. А ще й отримала від дорослого письменника позитивні схвальні відгуки! Вальдемар Саєр одразу запропонував Анні стати співавторкою.

Погодьтеся, доволі непогана творча пропозиція для молодої і дуже вмотивованої авторки до літературної творчості.

Ви запитаєте, про який сюжет йдеться? Про дівчинку або про зачарований ліс? І таке запитання цілком логічно виникає під час фіналу.

Мільтон Берг запропонував Анні разом з ним написати разом книжку «Дівчинка, яка рятувала книжки». Про щось фантастичне. І це був не сон, а таки правда…

Отож цілком ймовірно, що у наступному сюжеті дівчинка, яка рятувала книжки, стане письменницею. Як то кажуть, час покаже…

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

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