Читання і спілкування, обговорення книжок зближує родини

Сьогодні ми живемо в непростих умовах війни. Багато змін у житті пересічних українців відбулися. Водночас ми вирішили зробити таку спробу популяризації читання. Це відбувається шляхом творчого журналістського бліцопитування, де стиль питань нагадує запитання інтерв’ю. Бо так краще наших респондентів (співрозмовників) налаштувати до відвертої розмови, до конструктивного діалогу поколінь.

Ми не очікували отримати «ідеальних відповідей», хоча особисто як автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» є прихильником процесу читання. І саме тому для наших читачів та глядачів, напевно, буде цікавим побачити реалістичні замальовки на тему процесу читання, особливо зараз, бо такий інтелектуальний творчий процес в умовах обмеженості часу та особливо стресового життя в умовах воєнного стану таки відбувається! І це головне. Про це потрібно говорити, варто висвітлювати цю тему в сучасному медійному середовищі. Особливо зважаючи на те, що саме популяризація читання є новим проєктом, спеціальною номінацією цьогорічного ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості».

Отож пропонуємо до вашої уваги отримані відповіді проведених бліцопитувань цікавої творчої родини Забіяк. Молода сучасна українська письменниця Слобожанщини Юлія Забіяка (псевдонім Юлія Еней, пише оповідання і дитячі дуже гуманні казки) вже не раз взяла участь у наших ефірах, читацьких пресклубах. А ось її молодша сестричка, 7-класниця Марія Забіяка, теж представила на фестиваль доволі цікаві й різнопланові сюжети. Це і відео про її рецепти щастя також читацькі діалоги й обговорення прочитаних в ефірі українських літературних творів, це дебют в ефірі її власного авторського тексту «Паросток»

І ось тепер ми продемонструємо без купюр результати бліц-опитувань.

Почнімо з творчої молоді, а продовжимо із дорослими членами творчої родини.

Творча родина Забіяк: читання й спілкування зближує

У сьогоднішніх складних реаліях життя книжка і процес читання не лише інтелектуально й творчо збагачують, допомагають зняти стрес, а ще переконують нас у тому, що сила духу може втілюватися у життя в такій естафеті читацької творчості. Саме тому популяризація читання є новим проєктом, спеціальною номінацією цьогорічного ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості».

Як процес читання впливає на щасливий настрій та позитивні емоції (бліцопитування серед дітей та молоді)? Саме така анкета у формі запитань, що демонструють інтерв’ювання, покликана зробити реалістичну замальовку мотивації до сучасного читання серед українських співвітчизників.

Ось зараз дізнаємося про сучасний світогляд 12-річної Марії Забіяки.

Як процес читання впливає на гарний настрій та позитивні емоції?

(Бліцопитування серед дітей та молоді)

Які книжки Ви полюбляєте читати?

(Фентезі)

Що саме порекомендуєте почитати друзям та одноліткам?

(Серію книжок «Останні підлітки на Землі», автор Макс Бралльє)

Які жанри книжок Ви полюбляєте читати?

(Фентезі, детективи)

Як Ви сприймаєте малі форми (оповідання, новели, казки, казкові історії, байки) в процесі сучасного читання в умовах обмеженості часу?

(Позитивно, головне суть)

Яку книжку зараз читаєте (або нещодавно прочитали), і чим зацікавив її сюжет?

(Пол Гелліко «Дженні»)

Чи полюбляєте читати казки? Якщо так, то наведіть 1– 2 короткі приклади?

(Так, але в основному в дитинстві)

Чи почуваєтеся щасливими в процесі читання, якщо так, наведіть короткий приклад?

(Так, якщо це позитивна книжка, зміст якої мені імпонує)

Як процес читання у вашій родині впливає на щасливий настрій та позитивні емоції?

(Зближує)

Який маєте настрій та відчуття після прочитаної книжки? (В залежності від її змісту)

Чи проводите сімейні читання улюблених книжок у родинному колі?

(Раніше часто, зараз іноді)

Наскільки цікаво та важливо спільне сімейне читання батьків із дітьми?

(Важливо, тому що спілкуємося разом, це зближує)

Як часто у вашій родині відбувається процес спільного сімейного читання? Що саме читаєте: які книжки, назвіть авторів та жанри?

(На даний момент, зовсім ні. Просто обговорюємо між собою прочитане)

Як процес читання у вашому випадку впливає на щасливий настрій та позитивні емоції?

(Впливає, збагачую свій світогляд)

Наскільки сучасні літературні твори, на Вашу думку, є толерантними до читачів? (Йдеться про такі ключові поняття, як терпимість, повага)

На мою думку, сучасні літературні твори допомагають правильно обрати свою точку зору.

Ось так відповіда 12-річна Марія Забіяка. Дякуємо за цікаві і змістовні, реалістичні відповіді.

А наступна співрозмовниця пані Олена Забіяка, працівник культури.

Питання .

Як процес читання у вашій родині впливає на щасливий настрій та позитивні емоції?

Цікава відповідь-цитата з перших вуст . Олена Забіяка: «Коли читаємо разом або по черзі, обговорюємо все і почуваємося ближче один до одного, це безцінні хвилини спілкування»

Як процес читання впливає на гарний настрій та позитивні емоції?

(Бліцопитування для дорослих респондентів та батьків)

Які книжки Ви полюбляєте читати?

(Я полюбляю читати книжки українських авторів, зокрема Н. Фіалко, С. Талан)

Що саме порекомендуєте почитати дітям?

(Підліткам: книжки С. Гридіна, А. Кокотюхи, молодшим школярам З. Мензатюк, Е. Заржицької)

Які жанри книжок Ви полюбляєте читати?

(Класику, детективи)

Як Ви сприймаєте малі форми (оповідання, новели, казки, казкові історії, байки) в процесі сучасного читання в умовах обмеженості часу?

(Позитивно, адже в короткій малій формі може міститися головна думка)

Яку книжку зараз читаєте (або нещодавно прочитали), і чим зацікавив її сюжет?

(Кміта Рімантас «Хроніки Південного». Сюжет зацікавив тим, що час, про який йде мова у романі, збігається з роками моєї молодості, хочеться порівняти з тим, як я пам'ятаю і як це описує автор) Чи почуваєтеся щасливими в процесі читання, якщо так, наведіть короткий приклад?

(Так. Читаю, поринаю в минуле, аналізую. Згадую або, навпаки, якщо це майбутнє, тоді мрію і сподіваюсь на краще)

Як процес читання у вашій родині впливає на гарний настрій та позитивні емоції?

(Коли читаємо разом або по черзі, обговорюємо все і почуваємося ближче один до одного, це безцінні хвилини спілкування)

Який маєте настрій та відчуття після прочитаної книжки?

(В залежності від змісту: ностальгії, мрій про майбутнє, віри в добро)

Чи проводите сімейні читання улюблених книжок у родинному колі?)

(Раніше так. Зараз ні. Діти виросли, в кожного своє)

Наскільки цікаво та важливо спільне сімейне читання батьків із дітьми?

(Дуже важливо для молодших дітей, коли треба пояснити, розповісти, зацікавити)

Як процес читання у вашому випадку впливає на щасливий настрій та позитивні емоції?

(Зближує)

Наскільки сучасні літературні твори, на Вашу думку, є толерантними до читачів? (Йдеться про такі ключові поняття, як терпимість, повага, розуміння)

(Я думаю, що так, заставляють подумати над описаним, вирішити, як повести себе в аналогічних ситуаціях, виховують )

Ось так відповіла пані Олена Забіяка, працівник культури. Дякуємо за цікаві і змістовні, реалістичні й неформальні відповіді.

Бліцопитування серед дітей, молоді, батьків підготував і провів

Леонід ГАПЄЄВ