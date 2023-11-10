Анна Іваницька: Про життя з книжкою, про історичні сюжети крізь долю людей…

Наскільки сучасні діти та підлітки в Україні активно читають книжки? Що саме вони читають? Які сюжети з прочитаних творів залишають слід у душі?

Аби знайти відповіді на ці та інші актуальні питання часу, в рамках діючого Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», у цьому році започатковано нову цікаву й пізнавальну рубрику популяризації домашнього сімейного та позашкільного читання. Окремі її учасники отримають сучасну українську книжку в подарунок!

Цікаві сюжети у форматі відео розміщуються на творчій студії leonid gapeev щастя творчості у відкритому доступі для переглядів.

Зараз із радістю пропонуємо вашій увазі цікавий та змістовний сюжет Анни Іваницької про роман сучасного українського письменника Володимира Лиса «Соло для Соломії». Авторка відеоогляду книжки щиро ділиться наболілим із нашими глядачами, згадує про те, як жалкувала, мандруючи вже останніми сторінками книжки.

Ось така справжня любов до української книжки має бути не лише вдалим прикладом для нашої сучасної молоді, але й може стати темою нової цікавої історії. Чомусь одразу згадав цікавий сюжет із зарубіжної літератури про дівчину з Норвегії, яка рятувала книжки («Дівчинка яка рятувала книжки, стане письменницею?»). Без сумніву, нашій Ані з України варто з нею подружитися, може, створімо ще окремі читацькі діалоги на нову тему?

Але повернімося до теми відео Анни Іваницької з України.

Відверто кажучи, коли передивлявся це відео, було шкода того, що воно так швидко завершується. Водночас за ці 3 хвилини ефіру з чудовим музичним оформленням сюжету ніби переміщуємося у просторі й часі. Встигаємо усвідомити й відчути не лише історичні події героїв роману XX століття, які зазнали рішучого протистояння ідеологічно протилежних систем того часу, а ще й душею сприймаємо події історичні крізь живі долі людські…

Без сумніву, варто читати такі книжки. Дякуємо Анні Іваницькій за класну і без перебільшення насправді вражаючу популяризацію читання серед українських співвітчизників.

Читаймо класні українські книжки, бо і ми, і вони того варті.

Леонід ГАПЄЄВ