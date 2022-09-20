За сміливість — оцінка з плюсом!

Олексій Столбін «Четвірка з плюсом». Саме це оповідання знаного й авторитетного українського письменника з Сумщини нашої рідної Слобожанщини стало темою жвавого обговорення під час заняття авторської програми гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова, що відбулося у форматі творчої зустрічі дітей та батьків, у формі ігрового пресклубу.

Сюжет дуже сильний, змістовний, правдивий і реалістичний. Переконує одних і навіть викликає подив у інших читачів. Водночас читається досить швидко. При цьому залишає враження й спонукає до переосмислення ще надовго…

І таке переосмислення по-різному відбувається серед молоді та дорослих читачів.

Старшокласники опинилися у доволі стресовій ситуації, і саме їхній однокласник, якого чомусь вчителі не балували гарними оцінками, блискуче знайшов вихід із цієї проблеми. Його несподіваний і незапланований виступ на уроці з географії перед директором та усім класом міг би стати окремим відеосюжетом або ж театральною мінівиставою.

За що хлопець отримав гарну оцінку?

― За сміливість, ― пояснив Олег Іванович, повертаючи щоденник з великою, червоною, надзвичайно красивою четвіркою, яку вінчав рівненький плюс. ― За те, що небайдужий, ― додав з притиском, по паузі. ― Зрозумів? ― І вже до всього класу: ― Бо пасивність, байдужість ― найстрашніше зло…

…Ось так і ми, освітяни, батьки та молодь Харківщини, теж опинилися між двох стресових реалій. Жити без світла, без уроків у загальноосвітній школі протягом дня навряд чи є радісним фактором життя. При цьому деякі діти та батьки із щирим сумом у душі писали листи, СМС-повідомлення й телефонували вчителям, бо їм було шкода. Не змогли приєднатися до заняття в школі. Деякі наші учасники ігрового творчого пресклубу онлайн теж не змогли приєднатися через такі воєнні реалії. Бо без світла й інтернет не працює… А нам пощастило, хоча й не одразу, бо зранку теж прожили без світла, а увімкнули це благо цивілізації лише вдень. Спеціально для нашого пресклубу? Який таки відбувся!

…Особисто я би поставив п’ятірку з мінусом (замість 4+), щоб краще мотивувати достойний вчинок того хлопця на уроці з географії. І таку думку озвучили нам інші читачі. Втім почитайте і самі робіть власні висновки.

Отож усім нам, і дітям, і батькам, і освітянам Харківщини, теж варто поставити достойні оцінки з плюсом за виживання у цих жорстоких реаліях воєнного часу: за сміливість, ініціативність та небайдужість!

Леонід ГАПЄЄВ, член НСЖУ, місто-герой Харків

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