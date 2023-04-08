З «Веселим джмеликом» на крилах щастя у творчості

Сюжет програми «Веселий джміль», ведучий Даніїл Михайличенко, ― вдалий дебют нашого нового учасника позашкільного гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

Відкриємо маленький секрет. Журнал «Джміль» демонструє нам дослідження, живопис, музику, літературу. А Даніїл, окрім професійних занять музикою у Харківському державному музичному ліцеї та ДМШ №3 імені Марка Кармінського, ще почав займатися практичними основами журналістики та літературної творчості.

Цей сюжет створено для рубрики «Я ― блогер!». В рамках проєкту «Естафета творчості» Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» наші учасники гуртків за активну мотивацію до творчості та створення суспільно цікавих сюжетів отримують призи.

Якось незвично для нашого складного періоду життя. Водночас цілком реалістично. І одним із прикладів тому є всеукраїнський журнал «Джміль». Дякуємо меценатам, редакції, видавцям за дієву підтримку дитячої творчості!

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»