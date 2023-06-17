Яніна «Джміль» читає залюбки. Бо любить українські журнали та книжки!

Читання на свіжому повітрі є доволі оригінальним способом цікаво та корисно для здоров’я провести вільний час. Адже влітку дітям і батькам хочеться відчути радість від спілкування з природою на фоні сонячної погоди. В ефірі лунає програма «Про літо», автор і ведучий, оператор ефіру Леонід Гапєєв, гості ефіру пані Марина Горловська та Яніна Горловська. Вони розповідатимуть про свої враження від процесу читання.

Протягом навчального року Яніна Горловська, 8-річна учасниця гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 з м. Харкова, разом із іншими дітьми чимало попрацювали: створювали цікаві відеосюжети на літературно-мистецькому та освітньому каналі «leonid gapeev щастя творчості», обговорювали улюблені публікації в журналі «Джміль». Таких короткометражних та більш тривалих у часі програм і цікавих уроків-ефірів можна подивитися багато у відкритому доступі.

Чимало є прикладів того, як ми читаємо в ефірі улюблені книжки та журнали, серед яких із великим задоволенням та зацікавленням створені програми на тему публікацій Всеукраїнського журналу «Джміль». Такі сюжети зацікавили різних дітей та батьків із України. Адже на сторінках видання можемо знайти матеріали розважального, пізнавального, тобто універсального змісту для дітей досить-таки різного віку. Креативно створений та яскраво проілюстрований контент завжди не просто привертає увагу, а ще й створює емоційно сприятливий для творчості радісний позитивний настрій. Саме тому процес читання стає живою справою в родинному колі небайдужих дітей та батьків, бабусь і дідусів, зацікавлених вчителів.

Естафета творчості вдало втілюється у життя завдяки активності у процесі пізнання світу й читання серед дітей різного шкільного віку.

Дякуємо нашим друзям та однодумцям — редакції журналу «Джміль» за дієву підтримку читацької творчості на Слобожанщині.

Нагадаємо нашим читачам про те, що протягом другої половини цього навчального року діти різних соціально незахищених категорій громадян, а також обдаровані діти, які активно проявили себе у різних конкурсах і фестивалях обласного, загальноукраїнського та міжнародного рівня, отримували різні цінні інтелектуальні й пізнавальні призи.

За активну і успішну участь у заходах Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» Яніна та Марина Горловські цього разу отримали у подарунок подвійний випуск журналу №5-6 із символічною назвою теми номера «Соковите літо».

З нагоди Міжнародного дня сім’ї та напередодні Міжнародного дня захисту дітей ми вирішили заохотити 8-річну Яніну Горловську та її маму пані Марину. Адже кожна із них робить свій внесок у загальну естафету творчості.

Важливо й те, що ніколи не пізно зайнятися читанням, яке розвиває творче мислення та особистість дитини, зміцнює під час спільного сімейного читання серед дітей та дорослих дружні відносини у родині.

Кожна дитина «Джміль» читає.

Бо естафета творчості триває!

Яніна «Джміль» читає залюбки.

Бо любить українські журнали та книжки!

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї

Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»