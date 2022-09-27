Саме в Міжнародний день миру на занятті гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова провели ігровий прес-клуб на тему «Українські гуморески як літературне втілення національної ідентичності та людської гідності». Яскраві гуморески Павла Глазового є не просто цікавими й повчальними сюжетами. Влучне слово… то є мирна зброя.
Можна навести таке коротке, сучасне і цілком зрозуміле поняття національної ідентичності та людської гідності.
Національна ідентичність ― це відчуття належності до певної держави чи нації.
Людська гідність. Це моральна цінність, що визначає здатність людини бути самодостатньою, втілювати в життя власний потенціал.
Незважаючи на той факт, що формально у часі сюжети гуморесок Павла Глазового написані в останні роки існування СРСР, за своїм духом, стилем і змістом ці тексти є цілковитим проявом української національної ідентичності, яскравим прикладом українського витонченого гумору. І саме тому ми їх обрали в якості матеріалу для творчого дослідження з позиції сучасності.
Гумореска — невеликий віршований, прозовий чи драматичний твір з комічним сюжетом, відмінний від сатиричного твору легкою, жартівливою тональністю.
Також учасники пресклубу обговорили різні запитання для творчого переосмислення.
1. Яка з прочитаних гуморесок найбільше сподобалася і чому?
2. Чи не виникає відчуття, що іноді сюжет гуморески має гостре й влучне слово, що сприймається жорсткіше, порівняно, з так би мовити, легкою, жартівливою тональністю?
3. Якщо стриманий гумор є більш легкий за стилем, порівняно із гострою сатирою, то до якого стилю можемо віднести гуморески П. Глазового? Тут варто обрати одну, що найбільше сподобалася, і обґрунтувати власну думку, пояснити свої емоції та відчуття.
Яскравий приклад гуморески Павла Глазового.
МОВА І ЯЗИК
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші — не мина жодної крамниці.
Попросив він:
— Покажіть кухлик той, що з краю.
— Продавщиця:
— Что? Чево? Я нє понімаю.
— Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
— Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка.
— Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
— На Вкраїні живете й не знаєте мови.
— Продавщиця теж була гостра та бідова.
— У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова.
І сказав їй мудрий дід:
— Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Підготував Леонід ГАПЄЄВ,
керівник гуртка «Точка зору»
ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова
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