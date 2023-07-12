Вірші київського поета Євгенія Юхниці

У неділю до обіду радісно

Нахитався дід на дачі сапкою.

Й тільки влігся після кваші квасної,

Як дзирчить «Шахед», бурба́хкає.

…І сирена із айфону аж підскакує.

А пан… згадав: повітродувкою – ще гейхе́ри*

Не роздмухав… Теж реве, бідаха,

Як висмочує й розкидує сухе й старе́хне…

Ой, загрюкав дід, за пилосмокт садовий –

І гайда́ між рядником* «відпочивати» знову.

29.06.2023 р.

*Гейхе́ри, рядник – ґрунто-покривні рослини





Виглядає у садочок мала бусинка,

А там – батько, у відпустку прийшов, з Куп’янська.

Трішки схудлий та підтягнутий, у берцях,

І веселий, і притискує до серця:

– Ось, гостинець тримай, він – коштовний!

– Але, в нас, на дороге́, не дуже… грошек,

Чубить мамця й економити привчає!

Але батько доньку́ радісно качає:

– Татусів, хто в ЗСУ, й воює браво –

Забезпечує – солідно так Держава!

З чим стоїть наш котик в кущах зрослих?

– З електросамокатом Кро́ссером?

Але ж, тату, він хіба не для дорослих?

– А ти ж виросла! Так довго я…

– В нас – гості? –

Грає схлип дружини посивілоко́сої…

28.06.2023 р.

З баклажанних вітрин

Смаки жовтих малин

По губах – кислотинку

Переспівують з ринку.

Перемкнувся й забув.

Й за пропале, й табу.

За панчо́шений стрес.

І розкиданність лезв.

20.06.2023 р.

Запитав у гірського масиву,

Де існує гора «Справедливість»,

Річковий прибережний тритон.

І відчув з камнепа́дних бистриць:

…Підіймаються на скелю сиву,

Амбіційні, скаку́чі артисти.

Й ними дощ гірським скотом струмковим

Грає реп із висот справедливості.

19.05.2023 р.

(Пернатий стиль): «Не обворожив ще кого я?

З ким владним ще не зазнайомився?»

…Для етика, чвари і спокій –

Тунелі до дружб догово́рницьких.

Дзвонарь* заздрить ще, гу́чнопо́зий,

Мечетям царин мусульманських,

Де можна й по п’ять разів голосно

Священні пророцтва – у маси.

18.06.2023 р.

*Одновусий дзвонар – найгучніший птах на землі. Північ Амазонки. Може перекричати й літак, коли залицяється

(Пернатий стиль): Й на гучну жабу, й світлу щуку

Є свій бугай американський.

Як списоко́ловий кондуктор

Паркана з очерету ласого.

З відкритої водойми хто

Замріє загубитись в хащах,

Йому, дзьобастий митник: «Стоп!»

Лише просочуються кращі –

Хуткіші саламандри,

Крутки́-вугрі слизькіші.

…Й коли бугай – за хмару

Наївсь комах дрібніших!

26.06.2023 р.

*Бугай американський – птах родини чаплевих. Гніздування – США, Канада. Раціон – комахи, жаби, саламандри, дрібна риба, вужі, щуки і т. ін.

Мову складно поселити за рік-два,

Як птахів закли́кати на мла́кний став,

Де століттями їх птахоруб й війна

Нищать регулярно, й смерть – один фінал.

…Спершу слід убивців – з територій геть.

Й звуки пострілу заборонить, й усе гримке́.

Й хто хоч квакне проти пташки – за кордон,

Копняками! й змити їхній пил з долонь.

І відродиться місцевий мовний спів.

І навчатимуться йому – і сліпі,

І сусіди, й гості, і турист-прибій.

Ми ж на вирази дотепні – не скупі.

22.06.2023 р.

«Кривий Ріг – довгий. Складно захистити,

Коли «Кінджали» ріжуть небо списами.

А скільки міліардів з віпзаводів

Ділки забрали, мов Тузи колоди?

…На кошти вкрадені – тих «Петріотів» милих,

Які тепер нам захищають вічний Київ,

Придбати можна було б і п’ятсот чи більше.

…Мовчать по закордонах кравші з Криворіжжя», –

В купе, з Тернівського району, переїжджий

Тарахкотить за мільярдерів сотньо-грішних,

А я мовчу; але в обох у нас картинка:

Багатоповерхівка, дим, і вбита жінка.

22.06.2023 р. («З розмови залізничної в купе»)

(Пернатий стиль): Уроки війни з орко-гли́стами

Й поразок минулих століть –

Відсутність найкращого війська

І не́контроль влади й еліт.

Ми не готували конструкторів

Для зброї та ко́смосних битв.

А хто вчив їх – нас ниньки злю́дує -

Як хоче… Мов ос – осоїд*

Й Чонгар при війні розмінований.

І незахист країни із півночі.

А ігнорування зґвалтоване

Усіх попереджень, до відчаю,

Про війну в нас – ще аж… за рік.

І за півроку, місяць, день, час.

Та за рік можна було з Каріб

Накопати для «Абрамсів» трас…

Засмучені… звиклі поезії

До втрат і жахів проти нас,

Кують: «Винахідники бе́звісні,

Рятуйте! нам… зброю, на – за́раз…»

07.06.2023 р.

* Осоїд євразійський – вид хижих родини яструбових. Птах середніх розмірів, розмах крил близько 1,2 м

* M1 «А́брамс» — основний бойовий танк третього покоління виробництва США (Вікіпедія)

(Пернатий стиль): Своїй доскіпливій, допитливій

Далеконо́гій ко́лпиці*

Косар чубатий* табори́тний,

Мов у сорочці-родичці,

Раз в раз пояснює, що зграйні – вони,

Колективним гуртом

Перелітають разом, складеним

Ватагою – маршрутом.

Та ко́лпиця, як день, невтомно

Тягнулася у невідоме

З усиль заломів очерету –

На іншу начебто планету.

17.06.2023 р.

*Косар білий або ко́лпиця – птах повільнопроточних прісних та солонуватих водойм, вид родини ібісових. Гніздиться колоніями (Вікіпедія )





(Пернатий стиль): На що ти можеш бути здатним,

Як шукатимеш безпеки?

…Втечеш й на північ мерзло-па́дну!

І що… під боком – кинеш легко!

От й знають мудрі – чом в озерах

Далеких, в недоступний берег,

Гагара-темноклюв пірнає

За рибою – на шістдесят аж метрів,

Хоча могла б, мов качка-грайка,

Верховку десь у нас піймати

На глибині – і в метр загатний.

А ні, летить на північ дальню,

Гагара виюча полярна.

Й занурюватись й в океанні

Глибини – згодна, життєзна́нка!

12.06.2023 р.

*Гагара полярна – гагара темно-дзьоба, мешкає на півночі. Живе у високих травах біля глибоких озер чи моря, де мало людей. Пірнає до 60 метрів за рибою. Голосом виє, коли наближається хижак

(Пернатий стиль): Молодих альбатросок

Захистила природа

Від спокуси дорослих –

Антуражем холодним

Рівно-білого дзьобу.

…У активної самки –

Жовтіє «обличчя»

Абрикоскою-нямкою,

Зрілою фанатично!

12.06.2023 р.

*Альбатроси жовтодзьобі – морські птахи родини альбатросових

Ліг Ростов, тут… грюк – Воронеж.

Слухайте, я не встигаю

На історичне місто кожне

Смолити ві́ршич укро-драйвний.

…Біжу сторчма на кухню в бар,

Не встиг, бо взя́ли Краснодар…

А ще зуди́ли росіяни

Що в них дороги вбиті, ями.

24.06.2023 р.

А могли б стати – чи кухаря́ми,

Будівельниками, взуттярами.

…Але – ні: у пригожинське військо

Записались вбивати шашкістів,

Здібних перукарів, дизелістів…

Є відсоток піратів суспільства.

Їх об’єднують злі кар’єристи.

Які силяться місто за містом –

Рвати на абордаж перері́занням.

22.06.2023 р.