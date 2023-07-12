Вірші київського поета Євгенія Юхниці

У неділю до обіду радісно
Нахитався дід на дачі сапкою.
Й тільки влігся після кваші квасної,
Як дзирчить «Шахед», бурба́хкає.
…І сирена із айфону аж підскакує.
А пан… згадав: повітродувкою – ще гейхе́ри*
Не роздмухав… Теж реве, бідаха,
Як висмочує й розкидує сухе й старе́хне…
Ой, загрюкав дід, за пилосмокт садовий –
І гайда́ між рядником* «відпочивати» знову.
29.06.2023 р.
*Гейхе́ри, рядник – ґрунто-покривні рослини
Виглядає у садочок мала бусинка,
А там – батько, у відпустку прийшов, з Куп’янська.
Трішки схудлий та підтягнутий, у берцях,
І веселий, і притискує до серця:
– Ось, гостинець тримай, він – коштовний!
– Але, в нас, на дороге́, не дуже… грошек,
Чубить мамця й економити привчає!
Але батько доньку́ радісно качає:
– Татусів, хто в ЗСУ, й воює браво –
Забезпечує – солідно так Держава!
З чим стоїть наш котик в кущах зрослих?
– З електросамокатом Кро́ссером?
Але ж, тату, він хіба не для дорослих?
– А ти ж виросла! Так довго я…
– В нас – гості? –
Грає схлип дружини посивілоко́сої…
28.06.2023 р.
З баклажанних вітрин
Смаки жовтих малин
По губах – кислотинку
Переспівують з ринку.
Перемкнувся й забув.
Й за пропале, й табу.
За панчо́шений стрес.
І розкиданність лезв.
20.06.2023 р.
Запитав у гірського масиву,
Де існує гора «Справедливість»,
Річковий прибережний тритон.
І відчув з камнепа́дних бистриць:
…Підіймаються на скелю сиву,
Амбіційні, скаку́чі артисти.
Й ними дощ гірським скотом струмковим
Грає реп із висот справедливості.
19.05.2023 р.
(Пернатий стиль): «Не обворожив ще кого я?
З ким владним ще не зазнайомився?»
…Для етика, чвари і спокій –
Тунелі до дружб догово́рницьких.
Дзвонарь* заздрить ще, гу́чнопо́зий,
Мечетям царин мусульманських,
Де можна й по п’ять разів голосно
Священні пророцтва – у маси.
18.06.2023 р.
*Одновусий дзвонар – найгучніший птах на землі. Північ Амазонки. Може перекричати й літак, коли залицяється
(Пернатий стиль): Й на гучну жабу, й світлу щуку
Є свій бугай американський.
Як списоко́ловий кондуктор
Паркана з очерету ласого.
З відкритої водойми хто
Замріє загубитись в хащах,
Йому, дзьобастий митник: «Стоп!»
Лише просочуються кращі –
Хуткіші саламандри,
Крутки́-вугрі слизькіші.
…Й коли бугай – за хмару
Наївсь комах дрібніших!
26.06.2023 р.
*Бугай американський – птах родини чаплевих. Гніздування – США, Канада. Раціон – комахи, жаби, саламандри, дрібна риба, вужі, щуки і т. ін.
Мову складно поселити за рік-два,
Як птахів закли́кати на мла́кний став,
Де століттями їх птахоруб й війна
Нищать регулярно, й смерть – один фінал.
…Спершу слід убивців – з територій геть.
Й звуки пострілу заборонить, й усе гримке́.
Й хто хоч квакне проти пташки – за кордон,
Копняками! й змити їхній пил з долонь.
І відродиться місцевий мовний спів.
І навчатимуться йому – і сліпі,
І сусіди, й гості, і турист-прибій.
Ми ж на вирази дотепні – не скупі.
22.06.2023 р.
«Кривий Ріг – довгий. Складно захистити,
Коли «Кінджали» ріжуть небо списами.
А скільки міліардів з віпзаводів
Ділки забрали, мов Тузи колоди?
…На кошти вкрадені – тих «Петріотів» милих,
Які тепер нам захищають вічний Київ,
Придбати можна було б і п’ятсот чи більше.
…Мовчать по закордонах кравші з Криворіжжя», –
В купе, з Тернівського району, переїжджий
Тарахкотить за мільярдерів сотньо-грішних,
А я мовчу; але в обох у нас картинка:
Багатоповерхівка, дим, і вбита жінка.
22.06.2023 р. («З розмови залізничної в купе»)
(Пернатий стиль): Уроки війни з орко-гли́стами
Й поразок минулих століть –
Відсутність найкращого війська
І не́контроль влади й еліт.
Ми не готували конструкторів
Для зброї та ко́смосних битв.
А хто вчив їх – нас ниньки злю́дує -
Як хоче… Мов ос – осоїд*
Й Чонгар при війні розмінований.
І незахист країни із півночі.
А ігнорування зґвалтоване
Усіх попереджень, до відчаю,
Про війну в нас – ще аж… за рік.
І за півроку, місяць, день, час.
Та за рік можна було з Каріб
Накопати для «Абрамсів» трас…
Засмучені… звиклі поезії
До втрат і жахів проти нас,
Кують: «Винахідники бе́звісні,
Рятуйте! нам… зброю, на – за́раз…»
07.06.2023 р.
* Осоїд євразійський – вид хижих родини яструбових. Птах середніх розмірів, розмах крил близько 1,2 м
* M1 «А́брамс» — основний бойовий танк третього покоління виробництва США (Вікіпедія)
(Пернатий стиль): Своїй доскіпливій, допитливій
Далеконо́гій ко́лпиці*
Косар чубатий* табори́тний,
Мов у сорочці-родичці,
Раз в раз пояснює, що зграйні – вони,
Колективним гуртом
Перелітають разом, складеним
Ватагою – маршрутом.
Та ко́лпиця, як день, невтомно
Тягнулася у невідоме
З усиль заломів очерету –
На іншу начебто планету.
17.06.2023 р.
*Косар білий або ко́лпиця – птах повільнопроточних прісних та солонуватих водойм, вид родини ібісових. Гніздиться колоніями (Вікіпедія )
(Пернатий стиль): На що ти можеш бути здатним,
Як шукатимеш безпеки?
…Втечеш й на північ мерзло-па́дну!
І що… під боком – кинеш легко!
От й знають мудрі – чом в озерах
Далеких, в недоступний берег,
Гагара-темноклюв пірнає
За рибою – на шістдесят аж метрів,
Хоча могла б, мов качка-грайка,
Верховку десь у нас піймати
На глибині – і в метр загатний.
А ні, летить на північ дальню,
Гагара виюча полярна.
Й занурюватись й в океанні
Глибини – згодна, життєзна́нка!
12.06.2023 р.
*Гагара полярна – гагара темно-дзьоба, мешкає на півночі. Живе у високих травах біля глибоких озер чи моря, де мало людей. Пірнає до 60 метрів за рибою. Голосом виє, коли наближається хижак
(Пернатий стиль): Молодих альбатросок
Захистила природа
Від спокуси дорослих –
Антуражем холодним
Рівно-білого дзьобу.
…У активної самки –
Жовтіє «обличчя»
Абрикоскою-нямкою,
Зрілою фанатично!
12.06.2023 р.
*Альбатроси жовтодзьобі – морські птахи родини альбатросових
Ліг Ростов, тут… грюк – Воронеж.
Слухайте, я не встигаю
На історичне місто кожне
Смолити ві́ршич укро-драйвний.
…Біжу сторчма на кухню в бар,
Не встиг, бо взя́ли Краснодар…
А ще зуди́ли росіяни
Що в них дороги вбиті, ями.
24.06.2023 р.
А могли б стати – чи кухаря́ми,
Будівельниками, взуттярами.
…Але – ні: у пригожинське військо
Записались вбивати шашкістів,
Здібних перукарів, дизелістів…
Є відсоток піратів суспільства.
Їх об’єднують злі кар’єристи.
Які силяться місто за містом –
Рвати на абордаж перері́занням.
22.06.2023 р.