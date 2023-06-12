Вірші київського поета Євгенія Юхниці

Й післяпереможне море

Перламутрами заграє:

Наприймались помідорки,

Мов, не за тривог лишайних.

…Поетесами, госпо́дарки,

В’язь – рядочками й катренками:

Три цука́тинки загортує

Вальс колінами і стегнами.

І цибульку з грядки, й зе́леньку –

У томатний, з маслом сонячним.

«Посади́ – й загля́д піднесення!» –

Щебетали бабця й гостьки.

*****

От, після вибухів,

недоспаної ночі,

люд, перестрибами,

на служби йде молочні.

І очі кожного

всім хочуть розповісти

за рев безбо́жений

й скажених «кинджалістів»*.

30.05.2023 р.* «Кинджал» - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд (Вікіпедія)

*****

–Та чом ж ти не стріляв? Був – близько!

–Та рашні – пліт з живих, із наших

Зв’язали в кілька шар, мов призьбою,

А ті здригаються, пригашені.

Сусід не міг більш далі слухать

Поголеного у відпустці,

Який, обличчям… дідом стухлим –

Не їв, м’яв хлібчик в срібних руцях.

*****

З кусками вирваними тіла:

Стегна, сідниці, голим у

Шпиталь у Вінниці мед-зі́льній

Привезли хлопця з ЗСУ.

…Низ, тільник, медикині, з кров’ю

Розрізали, і в амбуланс.

А берці, з хутром, гомілкові –

В шпиталі першому, хтось – раз…

Йому, знайома: «Ти ж – дитина.

Нащо́ пішов сам у заміс?»

«Як відмовлятимуться всі –

Хто ж захистить усю країну?» –

Так просто шепотів худючий

Поранений. І встидно стало –

Й тим, хто́ розчув, непосидючим,

Й мені, поету з віршем-ґвалтом.

23.05.2023 р.

*****

Статус-кво на крок прогресу

Через кровопролиття,

Слідкування за агресією

Трудівництвом-забуттям –

Рік тривати, й ще… – не може.

…Підсвідомо організм

Щось висиджує розмно́жне

В гу́сіні-лічинці кризи,

Аби соплом думколіта –

Знов метеликом злетіти!

21.05.2023 р.

*****

Як біля буржуйки: торкнешся –

і тіло багаттям спечеш.

Ікона, й та плаче на фресках

В надихальній спеці без меж.

…Й з володарем Сонцем – ні ближче,

Ні далі. Й Земля рівновагу

Тримає льодами арктичними

Між па́рую й течіє-пла́вкою…

*****

(Пернатий стиль): У жовтих чобітках, ампірі синім

У найродючих тропиках-лісах

Лтає десь у Штатах українка

В тана́гро-медоїдних кольорах.

…І дзьобиком тягучим,

довгим, загнутим –

І покуштує усе хутче

і співатиме

В тана́гро-медоїдних кольорах.

Заокеанський жовто-синій птах.

04.06.2023 р.

* Танагра-медоїд[ — рід горобцеподібних птахів родини саякових. Представники цього роду мешкають в Мексиці, Центральній і Південній Америці. Сині птахи з жовтими лапками створюють невеликі зграї серед листя квітучих дерев, де харчуються нектаром.

*****

На вільному уроці з біології

Один патентний свійський ерудит

Знущається хвальком з помилки Олі:

«Ти у дупло ще качку посади!..»

А хлоп, якому Оленька подобалась,

Бунтує, й голосніше на весь клас:

«Дивися, неук з роду темноро́слих…»

Й сторінку суне «Крех малий» з чат-мас»,

Де розписано, як у дуплі крех-качка

І гніздиться, і ворко́тить, сіро-сива!

Але, Оля, теж підня́лась, й аміачно:

«Ви – обидва, знаю, мислячі й сміливі!

30.05.2023 р. («Дівчачий вибір»)

*Крех малий – водоплавний птах родини качкових. (Вікіпедія)

*****



(Пернатий стиль): В країні-сусідці похмуро-драчли́вій

Для сойки блакитної заборонили

І вліт, і заїзд, і заплив, і захі́д,

Бо йде боротьба із блакитними й світом.

Й шукають орнітологи сумні

Блакитних сойок по Америці чудній,

Аби почули со́сно-ли́кі про засмуту

Для сойок, дрібно-пташих баламуток.

04.06.2023 р.

* Блакитна або західноамериканська сойка – сині птахи середнього розміру, зовні нагадують мініатюрну ворону. Зустрічаються в гірських лісах на заході Північної Америки. Найчастіше за все цих птахів можна побачити у великих зграях поблизу сосен , насінням яких вони харчуються. Самці та самиці зазвичай мають темно-блакитне забарвлення з більш блідим, нерідко блакитно-сірим черевцем.

*****

(Пернатий стиль): У широконіски у північної –

Депресія щоденна, мокра, вічна.

Як зиркає у воду, тримке дзеркало,

Й засмучується дужче баядерка.

…Ніякої яскравості оперенню

Завжди – і бура, сіра, і оливкова.

Не може надихнутись парфумерами

І одягти червоне до музи́ків.

Спідничка і кофтинка – заіржавлені.

А крила – у стерв’ятниковий розпис.

Самець, і той – бурштинового явлення.

В агат зелений – зачіску, бач, носить…

21.05.2023 р.

*Широконіска північна – водоплавний птах родини качкових (Вікіпедія).

*****



(Пернатий стиль): Записався я на курси по пірнанню

До синьги́ до швецької хала́ндної* .

Знавці лю́дять, що підстрибує качунька

Перед тим, як за луска́тикою пірнути.

Тільки мамі спробуй догоди –

Каже правду після роздумів їдких:

…Щоб звертавсь до Олексія Середи*!

28.05.2023 р.

*Синьга́ – вид водоплавних птахів родини качкових. Гніздиться на півночі Євразії.

*Халанд – одна з південних провінцій Швеції.

*Олексій Середа – українець, чемпіон Європи в індивідуальних стрибках у воду (Вікіпедія).

*****

Нідерландський літак,

аби стримати наступ.

ГЕС Каховська… Мета

проімперської пастви –

колуном зупинити

людський прояв суду

козлору́к паразитних

з москви́нської будки.

Але… Так! Є «але́»:

Люд завжди, з тим, що зле:

Наче з шакалом – лев...

06.06.2023 р.

*****

Трагедія народу України –

Й що не можна повернути, як все бу́ло.

Пісні і кінострічки, як бамбули

Свідомість розбивають буратінну,

Іронії доль, новорічні бані,

І Пісню року, переможну лексику.

У спогадах, вогнями «безімя́нними»,

Тепер –ен-ке-ве-де́-шний розстріл чесних.

Проваллям – аксіоми, що безпека

Життю і нерухомості – навіки.

Й що встигнуть доньку винести лелеки

Від коршунських шахедів – у світ-ліки.

…І зрозуміліше – про стани землетрусів,

Коли тебе засипе – твоя ж стеля.

Чи… на долині – хвиля Оки*, спуском,

Змете у … Волгу гірняка́-метелика*.

25.05.2023 р.

*Ока – річка в Європейській частині Московії, найбільша з правих приток Волги. Довжина приблизно становить 1500 км.

*Гірняк темнорудий — вид денних метеликів родини сонцевики (Вікіпедія).