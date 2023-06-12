Вірші київського поета Євгенія Юхниці

Й післяпереможне море
Перламутрами заграє:
Наприймались помідорки,
Мов, не за тривог лишайних.
…Поетесами, госпо́дарки,
В’язь – рядочками й катренками:
Три цука́тинки загортує
Вальс колінами і стегнами.
І цибульку з грядки, й зе́леньку –
У томатний, з маслом сонячним.
«Посади́ – й загля́д піднесення!» –
Щебетали бабця й гостьки.
*****
От, після вибухів,
недоспаної ночі,
люд, перестрибами,
на служби йде молочні.
І очі кожного
всім хочуть розповісти
за рев безбо́жений
й скажених «кинджалістів»*.
30.05.2023 р.* «Кинджал» - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд (Вікіпедія)
*****
–Та чом ж ти не стріляв? Був – близько!
–Та рашні – пліт з живих, із наших
Зв’язали в кілька шар, мов призьбою,
А ті здригаються, пригашені.
Сусід не міг більш далі слухать
Поголеного у відпустці,
Який, обличчям… дідом стухлим –
Не їв, м’яв хлібчик в срібних руцях.
*****
З кусками вирваними тіла:
Стегна, сідниці, голим у
Шпиталь у Вінниці мед-зі́льній
Привезли хлопця з ЗСУ.
…Низ, тільник, медикині, з кров’ю
Розрізали, і в амбуланс.
А берці, з хутром, гомілкові –
В шпиталі першому, хтось – раз…
Йому, знайома: «Ти ж – дитина.
Нащо́ пішов сам у заміс?»
«Як відмовлятимуться всі –
Хто ж захистить усю країну?» –
Так просто шепотів худючий
Поранений. І встидно стало –
Й тим, хто́ розчув, непосидючим,
Й мені, поету з віршем-ґвалтом.
23.05.2023 р.
*****
Статус-кво на крок прогресу
Через кровопролиття,
Слідкування за агресією
Трудівництвом-забуттям –
Рік тривати, й ще… – не може.
…Підсвідомо організм
Щось висиджує розмно́жне
В гу́сіні-лічинці кризи,
Аби соплом думколіта –
Знов метеликом злетіти!
21.05.2023 р.
*****
Як біля буржуйки: торкнешся –
і тіло багаттям спечеш.
Ікона, й та плаче на фресках
В надихальній спеці без меж.
…Й з володарем Сонцем – ні ближче,
Ні далі. Й Земля рівновагу
Тримає льодами арктичними
Між па́рую й течіє-пла́вкою…
*****
(Пернатий стиль): У жовтих чобітках, ампірі синім
У найродючих тропиках-лісах
Лтає десь у Штатах українка
В тана́гро-медоїдних кольорах.
…І дзьобиком тягучим,
довгим, загнутим –
І покуштує усе хутче
і співатиме
В тана́гро-медоїдних кольорах.
Заокеанський жовто-синій птах.
04.06.2023 р.
* Танагра-медоїд[ — рід горобцеподібних птахів родини саякових. Представники цього роду мешкають в Мексиці, Центральній і Південній Америці. Сині птахи з жовтими лапками створюють невеликі зграї серед листя квітучих дерев, де харчуються нектаром.
*****
На вільному уроці з біології
Один патентний свійський ерудит
Знущається хвальком з помилки Олі:
«Ти у дупло ще качку посади!..»
А хлоп, якому Оленька подобалась,
Бунтує, й голосніше на весь клас:
«Дивися, неук з роду темноро́слих…»
Й сторінку суне «Крех малий» з чат-мас»,
Де розписано, як у дуплі крех-качка
І гніздиться, і ворко́тить, сіро-сива!
Але, Оля, теж підня́лась, й аміачно:
«Ви – обидва, знаю, мислячі й сміливі!
30.05.2023 р. («Дівчачий вибір»)
*Крех малий – водоплавний птах родини качкових. (Вікіпедія)
*****
(Пернатий стиль): В країні-сусідці похмуро-драчли́вій
Для сойки блакитної заборонили
І вліт, і заїзд, і заплив, і захі́д,
Бо йде боротьба із блакитними й світом.
Й шукають орнітологи сумні
Блакитних сойок по Америці чудній,
Аби почули со́сно-ли́кі про засмуту
Для сойок, дрібно-пташих баламуток.
04.06.2023 р.
* Блакитна або західноамериканська сойка – сині птахи середнього розміру, зовні нагадують мініатюрну ворону. Зустрічаються в гірських лісах на заході Північної Америки. Найчастіше за все цих птахів можна побачити у великих зграях поблизу сосен, насінням яких вони харчуються. Самці та самиці зазвичай мають темно-блакитне забарвлення з більш блідим, нерідко блакитно-сірим черевцем.
*****
(Пернатий стиль): У широконіски у північної –
Депресія щоденна, мокра, вічна.
Як зиркає у воду, тримке дзеркало,
Й засмучується дужче баядерка.
…Ніякої яскравості оперенню
Завжди – і бура, сіра, і оливкова.
Не може надихнутись парфумерами
І одягти червоне до музи́ків.
Спідничка і кофтинка – заіржавлені.
А крила – у стерв’ятниковий розпис.
Самець, і той – бурштинового явлення.
В агат зелений – зачіску, бач, носить…
21.05.2023 р.
*Широконіска північна – водоплавний птах родини качкових (Вікіпедія).
*****
(Пернатий стиль): Записався я на курси по пірнанню
До синьги́ до швецької хала́ндної* .
Знавці лю́дять, що підстрибує качунька
Перед тим, як за луска́тикою пірнути.
Тільки мамі спробуй догоди –
Каже правду після роздумів їдких:
…Щоб звертавсь до Олексія Середи*!
28.05.2023 р.
*Синьга́ – вид водоплавних птахів родини качкових. Гніздиться на півночі Євразії.
*Халанд – одна з південних провінцій Швеції.
*Олексій Середа – українець, чемпіон Європи в індивідуальних стрибках у воду (Вікіпедія).
*****
Нідерландський літак,
аби стримати наступ.
ГЕС Каховська… Мета
проімперської пастви –
колуном зупинити
людський прояв суду
козлору́к паразитних
з москви́нської будки.
Але… Так! Є «але́»:
Люд завжди, з тим, що зле:
Наче з шакалом – лев...
06.06.2023 р.
*****
Трагедія народу України –
Й що не можна повернути, як все бу́ло.
Пісні і кінострічки, як бамбули
Свідомість розбивають буратінну,
Іронії доль, новорічні бані,
І Пісню року, переможну лексику.
У спогадах, вогнями «безімя́нними»,
Тепер –ен-ке-ве-де́-шний розстріл чесних.
Проваллям – аксіоми, що безпека
Життю і нерухомості – навіки.
Й що встигнуть доньку винести лелеки
Від коршунських шахедів – у світ-ліки.
…І зрозуміліше – про стани землетрусів,
Коли тебе засипе – твоя ж стеля.
Чи… на долині – хвиля Оки*, спуском,
Змете у … Волгу гірняка́-метелика*.
25.05.2023 р.
*Ока – річка в Європейській частині Московії, найбільша з правих приток Волги. Довжина приблизно становить 1500 км.
*Гірняк темнорудий — вид денних метеликів родини сонцевики (Вікіпедія).
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