Вірші київського поета Євгенія Юхниці

Немає діла ніяко́го

Державі дво́пта́хоголо́вій

До проклинань її солдатів,

До виконавць підступних актів.

…Москви́ху - кляли й запорожці,

І окріпачені їх доці,

І бандуристи, вбиті разом

На харівському з’їзді-сказі,

Й кияни в стрілах Муравйова,

Й львов’яни з Польщі замордованої,

Й кавказці, і башкіри, чехи,

Німкені, новгородці, шпе́ки.

Прокльон - й карела, евенке́ні,

Державі ца́пній – так, до фені.

…Поки потвору нелюдську

Не знищать блок жердин й коцюб -

Всіх різатиме, як вівцю.

******

Дніпру, митець-мороз

Пан-пастелями йогуртів

Й сметанним лайнером

Ажурює вітраж.

І річкови́й гіпноз

Підлідних заворотів

Кидає картами -

На ранок-вернісаж.

******

Відчинила зима річці двері

І не стягує спинку надліддям,

Бо зірки й сонце мерзнуть у чергах -

У люстерко загля́нути літнє

На свої очере́шнені щічки.

…І парує-біжить плесо-річка

Між льодяників береговіття.

******

По Десні-заплутанці

З мокрих ваток берега

Місячними вулицями

Ніч займає чергу

На ранкову сауну

З паром до комет,

Де намаже скрабом -

Рак, а вуж, серветкою...

******

У січні, за років за двісті тому

По «мирному» договору*, як більму,

Скінчилась російсько-османська війна:

Москвини, за актом тоді, Крим й Кубані -

Собі тягли, як й тепер вкрали цькуванням.

…Тоді, Лондон й Прусія не помогли,

Й кусала Москов’я чужі береги.

…Сьогодні – Берлін, Вашингтон з нами, Лондон!

І злу зуби рвуть по дорогах й горо́дах.

******

* 9 січня 1792 — підписано Ясський «мирний» договір, що завершив 4-річну російсько-османську війну; Московська імперія привласнила землі і між Південним Бугом і Дністром, Крим та Кубань

Не стримуєш себе, коли – за пліт.

І сонечко міжхмарне – підбадьорює.

Надії та упевненість – гормонами

Гартують, мов наса́ди ковалі.

Звернув за тин, і не залежиш ніц

Від погляду настирних і вимогливих.

…Про стриманість забутися, закоханим

В мить особисту і на плавунці…

******

Згірок, наглиняний шпиль.

Пагорби еліпсом вклалися.

Мо́роси течій акрил -

Водять струмочковий пасок.

Спинишся, і… плином – йокне

Поміж підсипаних логік.

******

Дніпро, сповільне через дамби,

Посеред Києва, легенями

Надихує вологість - тентами,

Й пливе між айсбергів настелених -

Китом зі стайкою тюленів

В захоплених лісами руслах

З наси́пками для вілл парадних.

…Пірнає під мостами грація

Між берегів гранітизації.

******

Неруський Іван Грозний 8 січня

Йде Новгород нищити здуреним військом.

Кидає запалене - за мур дрібнистий,

Й тортури вчиняє до зв’язаних тісно.

…Своїм оголошує – що так рятує

Своїх новгородців, яких мучать буйні

Місцеві пророслі найперші нацисти.

…Стирає з землі приголомшене місто.

Отак, нам історія може сказати,

Від кого і що, як цікавитись, часом.

******

Якщо ти стомився, чи злишся на когось –

Читай якнайшвидш - Арестовича по́сти:

Сумний – звеселишся, лютуєш – всміхнешся,

І на ошуканців – займешся агресією!

…Стемніє – заснути скоріше захочеш,

А вранці – новини забути до ночі.

******

Згірок, наглиняний шпиль.

Пагорби еліпсом вклалися.

Мо́роси течій акрил -

Водять струмочковий пасок.

Спинишся, і… плином – спокій

Поміж підсипаних логік.

******

У січні, деревам, не ріжуться крони –

Степліє, розпустяться, а як – мороз?..

Набридли думкам неясні́ перегони,

І погляд лікує стемнілий кіоск:

…Приснулі часописи не агітують.

Нечіпаним йдеш, хоч й оточують люди.

Євгеній Юхниця