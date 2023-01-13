Віддзеркалення з Ліліаною Косановською

Сьогодні позашкільне та домашнє сімейне читання поступово стає цікавим процесом для кожного з нас. Без сумніву, варто спробувати не лише прочитати улюблену книжку в традиційному поліграфічному форматі, але й почитати та послухати різні сюжети сучасної української літератури у форматі відео, за наявності мінімальних технічних можливостей. Отож пропонуємо вашій увазі, що створено для дітей, батьків, вчителів та усіх не байдужих до художнього слова співвітчизників.

В ефірі програма «Віддзеркалення», ведучий Леонід Гапєєв.

Для наших дітей і батьків з гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, а також для всіх інших учасників Міжнародного фестивалю й охочих та небайдужих слухачів ми передаємо цю естафету творчості. Леонід Гапєєв читає обрані сюжети з цікавої книжки «Віддзеркалення» львівської сучасної поетеси Ліліани Косановської. В ефірі лунають вірші про легку й важку творчість, про щастя й мить, про воскресіння, ненаписані вірші, і не тільки.

В рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» ми даруємо в якості ідейного дієвого заохочення сучасні українські книжки та журнали учасникам цього першого в Україні некомерційного фестивалю.

Дякуємо нашим ідейним однодумцям, творчим спілкам, зокрема Харківській та Львівській обласним письменницьким організаціям, за подаровані книжки. Поки харківські бібліотеки тимчасово не працюють через реалії воєнного стану, ми знайшли альтернативу.

Бажаємо молоді та дорослим співвітчизникам, особливо зараз під час зимових шкільних канікул, знайти трошки часу для такого пізнавального позашкільного, домашнього сімейного читання, миру, радості й щастя у творчості.

Леонід ГАПЄЄВ