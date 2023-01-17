Теплі історії, або Роздуми про щастя, Бога, і не тільки…

Сьогодні позашкільне та домашнє сімейне читання поступово стає цікавим процесом для кожного з нас, отож варто спробувати. Не лише почитати улюблену книжку в традиційному поліграфічному форматі, але й почитати та послухати різні сюжети сучасної української літератури у форматі відео, за наявності мінімальних технічних можливостей, доступно для багатьох бажаючих. Отож пропонуємо вашій увазі те, що створено для дітей, батьків, вчителів та усіх не байдужих до художнього слова наших співвітчизників.

В ефірі програма «Теплі історії», ведучий Леонід Гапєєв.

У рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» ми даруємо в якості ідейного дієвого заохочення сучасні українські книжки учасникам цього першого в Україні некомерційного фестивалю, започаткованого в Харкові. І наш учасник фестивалю Ростислав Турков, який перебуває в Харкові, вже отримав радісний сюрприз ― сучасну книжку Надійки Гербіш «Теплі історії до кави» із класними ілюстраціями у подарунок. Для нього, а також для молодшого брата, для дорослих членів родини різні сюжети з цієї книги теплих історій про звичайних людей будуть цікаві під час домашнього сімейного читання. До речі, авторка книги Надійка Гербіш ― сучасна українська письменниця, перекладачка, викладачка світової літератури, мандрівниця, фоторгафиня і просто цікава й талановита людина з дуже цікавими фактами з творчої біографії. Дякуємо видавництву ТОВ «Брайт Букс» за подаровані книжки.

Поки харківські бібліотеки тимчасово не працюють через реалії воєнного стану, ми знайшли доволі несподівану й цікаву альтернативу.

Для наших дітей і батьків з гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, а також для всіх інших учасників Міжнародного фестивалю й охочих та небайдужих слухачів ми передаємо цю естафету творчості. Леонід Гапєєв читає обрану історію «Достатньо тебе» з цікавої книжки Надійки Гербіш «Теплі історії до кави».

Відкриємо маленький секрет, якщо ви не заперечуєте. «Свобода ― це достатність. Я вірю, що людині для щастя достатньо Бога. І поки заварюю тобі чай, скажи мені, що ти думаєш, добре»?

Бажаємо нашій творчій молоді та дорослим співвітчизникам особливо зараз, під час зимових шкільних канікул, знайти трошки часу для такого пізнавального позашкільного, домашнього сімейного читання, миру, радості й щастя у творчості. Дякуємо за увагу.

Леонід ГАПЄЄВ