Тепер матусь із космосу вітатимуть літаючі книжки

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День матері ― то українське, міжнародне, європейське свято.

Коли є побажань багато.

Думок цікавих є чимало.

І цим поділимося з вами залюбки.

У космосі замість технічного сміття

Літатимуть нехай малесенькі книжки.

Вони не зіпсують довкілля і природу,

Не говоритимуть про нинішню погоду.

Але в книжках отих літатимуть

Гарнесенькі думки.

Вони відкриті кожному,

Матусь вони вітають залюбки.

Наші ріднесенькі книжки…

З Днем Матері тебе, матусю, я вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Здоров’я, сили й довголіття,

Щоб святкувала ти століття!

Матусю люба, в знак пошани

Весь світ нехай слухняним стане!

Всі квіти на землі — для тебе.

Всміхайся, більш мені не треба.

Малесенький портрет у слові передав моїй матусі.

Бо книжечки з Галактики повторюють думки:

«Літати не боюся!

На висоті не ображаюсь і не злюся.»

…Літати, думати, співати,

Можливо й космос малювати

Нехай вже спробують казкові ті книжки.

А ми їм скажемо спасибі залюбки…

…Освіта й ерудиція.

То класна є традиція.

Читати, думати, творити.

Про це нам варто говорити.

Мистецтво, музика, архітектура.

Безмежна світова культура.

Багато факторів життя

Збагачують буденність нашого буття.

Тверезий світ миліший і настрій буде веселіший?

То є аспекти виховання.

Здорове життя замість залежності страждання.

За все те мамі скажу «дякую»!

Давайте всі матусь ми привітаємо.

Здоров’я у житті їм побажаємо.

Леонід