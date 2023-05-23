Тепер матусь із космосу вітатимуть літаючі книжки

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День матері ― то українське, міжнародне, європейське свято.
Коли є побажань багато.
Думок цікавих є чимало.
І цим поділимося з вами залюбки.
У космосі замість технічного сміття
Літатимуть нехай малесенькі книжки.
Вони не зіпсують довкілля і природу,
Не говоритимуть про нинішню погоду.
Але в книжках отих літатимуть
Гарнесенькі думки.
Вони відкриті кожному,
Матусь вони вітають залюбки.
Наші ріднесенькі книжки…
З Днем Матері тебе, матусю, я вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Здоров’я, сили й довголіття,
Щоб святкувала ти століття!
Матусю люба, в знак пошани
Весь світ нехай слухняним стане!
Всі квіти на землі — для тебе.
Всміхайся, більш мені не треба.
Малесенький портрет у слові передав моїй матусі.
Бо книжечки з Галактики повторюють думки:
«Літати не боюся!
На висоті не ображаюсь і не злюся.»
…Літати, думати, співати,
Можливо й космос малювати
Нехай вже спробують казкові ті книжки.
А ми їм скажемо спасибі залюбки…
…Освіта й ерудиція.
То класна є традиція.
Читати, думати, творити.
Про це нам варто говорити.
Мистецтво, музика, архітектура.
Безмежна світова культура.
Багато факторів життя
Збагачують буденність нашого буття.
Тверезий світ миліший і настрій буде веселіший?
То є аспекти виховання.
Здорове життя замість залежності страждання.
За все те мамі скажу «дякую»!
Давайте всі матусь ми привітаємо.
Здоров’я у житті їм побажаємо.
Леонід
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