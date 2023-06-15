Сюжети особливої ментальності ― рецепти щастя українців та скандинавів

Без перебільшення, цю серію мініатюр в ефірі можна сміливо назвати сюжетами особливої ментальності. В ефірі програма «Весна», ведучий Леонід Гапєєв.

Українські тексти ліричних віршів Олександра Олеся гармонійно поєднуються зі скандинавською музикою країни Норвегії. (Jazz from Norway. 2018 8 th Set. Liner notes by autor Ashley Kohn). Лунає поетичний твір «Коли приходила весна в наш край». Олександр Олесь, уродженець Білопілля на Сумщині, у збірці лірики «Щоденник. Рік 1917 та інші поезії» першим в українській модерновій літературі відтворив настрої та сподівання, героїзм і жертовність українців у прагненні до створення власної Держави.

Протягом однієї хвилини цієї короткометражної програми кожен із слухачів та глядачів різного віку зможе знайти своє: особливий настрій і почуття, життєві спостереження, скандинавський оптимізм і позитив, відчути українську ліричну ментальність Олександра Олеся, уродженця Слобожанщини (Сумщини), долучитися до сучасних мистецьких засад національно-патріотичного виховання в неофіційному творчому форматі.

У будь-яких життєвих ситуаціях (про що можна дізнатися з почутих віршів Олександра Олеся) та у будь-яких кліматично-погодних умовах країн Скандинавії всіх нас, і українців, і жителів Норвегії, об’єднує загальнолюдське прагнення до щастя та гармонії, в природі, в собі, в родині, суспільстві.

І кожна з наших націй та країн, без сумніву, має свої ментальні, творчі, літературні, музичні, психологічні та інші життєво важливі рецепти щастя.

Цей сюжет присвячено учасникам шкільної та позашкільної освіти, дітям, вчителям і батькам, які власною небайдужістю і мотивацією до активного читання й пізнання світу вкотре переконують у тому, що наша незламність духу втілюється у життя завдяки естафеті творчості.

Щиро дякуємо видавництву «Триторія» (Олегу Ткачову, м. Суми) за подаровану книжку Олександра Олеся «Щоденник. Рік 1917 та інші поезії» та Українсько-Скандинавському центру у Львові за подаровані музичні диски джазу Норвегії в рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості». Спасибі нашим однодумцям за активну та дієву підтримку дитячої творчості на Слобожанщині.

Бажаємо усім мирного перегляду й цікавого читання!

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»