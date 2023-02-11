Світ книги, або поетичні роздуми про життя

В ефірі програма «Світ книги». Ведучий Леонід Гапєєв читає обрані уривки з книжки «Дивна квітка», авторка Олена Зорич.

Дякуємо за подаровану книжку Харківського видавництва «Майдан» на Міжнародному фестивалі «Щастя у творчості» Харківській обласній організації НСПУ, пану Анатолію Стожуку. Тепер в ефірі діти-старшокласники та їхні батьки з позашкільних гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 міста Харкова, а також усі шанувальники художнього слова у будь-який зручний час теж можуть долучатися до процесу слухання української сучасної літератури, достойної поезії з цікавими роздумами про життя.

Дуже цікаві, змістовні й сучасні поезії. Спонукають до переосмислення.

Дякуємо митцям і видавцям за дієву підтримку творчості молоді.

Гарного вам перегляду!

Леонід ГАПЄЄВ