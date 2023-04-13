Сумна усмішка життя, або Мудра усмішка сучасності (філософський комікс на тему оповідання Рея Бредбері «Усмішка»)

Серед творів зарубіжної літератури є такі сюжети, які варто почитати і дітям, і батькам. Одним із них є оповідання Рея Бредбері «Усмішка».

Слухайте, люди добрі, особисто навіть не думав, що такі сюжети про реальне життя та людські вчинки можуть настільки зачепити читацькі й глядацькі емоції, почуття, активізувати роздуми, і не тільки. Бо, як на мене, для некомерційного літературно-мистецького й освітнього каналу (leonid gapeev щастя творчості) кілька сотен переглядів одного відеосюжету є неабияким показником глядацької соціальної активності.

Для початку кілька слів про враження від сюжету оповідання Рея Бредбері «Усмішка». Насправді історія є доволі повчальною. Бо не варто опускатися вже настільки, щоб нищити картини й предмети мистецтва. А от не робити подібних ганебних вчинків, не повторювати поведінку натовпу, не бути таким як усі… Це насправді дуже нелегко для кожної людини. І коли таку роль мужньо виконує хлопчик, по суті ще підліток, насправді викликає повагу, моральну підтримку, щире захоплення. Або принаймні просто демонструє те, що висловлювати громадянську позицію варто вчитися вже змалечку.

Отож ведучі ефіру Данило Пальчук і Леонід Гапєєв під час заняття гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова читають наживо, без попередніх репетицій оповідання Рея Бредбері «Усмішка», що не залишить байдужими кожного з нас.

Усмішка життя, або Філософська назва сучасності…

Назва відеосюжету «Усмішка життя» є доволі символічною. В такий спосіб виникла ідея підсилити й розвинути, доповнити те, що вже є у тексті оповідання. Йдеться про неоднозначність ситуації, людських вчинків.

У рубриці «Цікаві творчі канікули» Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» в рамках дослідження кращих зразків світової літератури ми прочитали відому новелу Рея Бредбері «Усмішка». І буквально через кілька днів виникла ідея зробити нову інтерпретацію оповідання, своєрідне творче й філософське переосмислення. Із тими дітьми, учасниками ефіру, які вже в темі, а також із тими, хто долучився до цієї теми вперше. Бо саме так можна втілити у життя ідею чистоти і справжності творчого експерименту.

Під час коротких весняних шкільних канікул ми присвятили ефірний час створенню цього коміксу. Отож наші учасники ефіру Леонід Гапєєв, Наталія Зуєва, Віка Хайло, Ваня Базарний та Данило Пальчук з позашкільного гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова зараз читають створений ними текстовий сюжет коміксу.

Творча мета цього коміксу доволі благородна, водночас проста і зрозуміла кожному. Варто спонукати людей замислитися, аби не повторювали чужих помилок, як це зробили герої оповідання. Адже варто вміти відстоювати свою думку і громадянську позицію, на прикладі Тома.

А для початку варто ще раз замислитися. Бо культуру і мистецтво треба поважати і берегти. Не можна мистецтво нищити, якщо ми називаємо себе людьми.

Отож читайте, дивіться і слухайте наш молодіжний комікс, є над чим замислитися, чи не так? Просто варто не втрачати людяність і здоровий глузд.

Почитаймо комікс

***

― А ти чув, що на міській площі трапилося? Просто жах! Аж плакати хотілося!

― Ні, а що? Розкажи мені.

― Уранці Том пішов на ярмарок…

― А що ж то був за ярмарок?

― Це був ярмарок, на якому знищували різні речі.

― А що вони там знищували?

― Вони знищували твори мистецтва, машини та навіть цілі фабрики!

― То навіщо взагалі знищувати твори мистецтва? Можна просто відмовитися від них?

― Можна їх не використовувати, просто не псувати картини, не руйнувати фабрики?

― Чи може таке трапитися у XXI столітті?

― Так, це може трапитися у XXI столітті. Якщо країни воюватимуть між собою, то вони будуть нищити все, що пов’язане із загарбниками. Бо так легше для себе визнати, що «ми програли…»

― А на мою думку, такого не може статися! Бо мистецтво, література і письменництво створювалися тисячоліттями. Тому суперечки і воєнні конфлікти між різними державами не змогли знищити науку, культуру, літературу і архітектуру. Бо вони існують поза війнами та політикою.

― То побажаймо усім нам бути як Том, зберігати в собі повагу та любов до мистецтва, а ще завжди бачити перед собою мудру усмішку сучасності…

***

Варто додати, що дослідження світової літератури у такий креативний і неформальний спосіб розвиває у підростаючого покоління засади творчого та критичного мислення, сприяє розвитку емоційного інтелекту та формує різні компетентності учасників освітнього процесу. Адже головне ― навчити себе глибоко замислитися над різними процесами сучасності. Бо моральні цінності людини ніхто не скасовував, чи не так?

Дякуємо нашій творчій молоді (це Наталія Зуєва, Віка Хайло, Ваня Базарний та Данило Пальчук з позашкільного гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова) за популяризацію ідеї гуманізму і загальнолюдських цінностей серед широкого загалу українських співвітчизників.

Ефір підготував Леонід ГАПЄЄВ,

автор рубрики «Цікаві творчі канікули» Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

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