Суха сльоза

Ольга ХОДАЦЬКА
03
червня
/ 2023

При вході до волонтерського центру в Запоріжжі, куди доправили добрі люди стареньку з Херсонщини, вона зустрілася поглядом з Олександром, найстаршим сином. Його теж розшукали волонтери після бесіди з Марією Степанівною, яка розповіла їм свою історію.

Дякувати Богові, приїхав, напівтихо, як молитву, прошепотіла мати. Як ти, синочку? 

Не час, мамо, про мене!.. Збирайтеся швидше, поки рашисти дали коридор, треба встигнути вибратися звідси і добратися до Жовтих Вод. На його околицях ще тихо. Будете в безпеці, стривожено й якось обережно говорив Олександр, ніби побоювався, що хтось може його почути.

Беріть свої речі.

Іду-іду, сину… Мені тут брати й нема чого… Твій брат з дружиною, коли евакуювалися з села, то й забрали цінніше, а мене ці добрі люди, слава Богу, сюди привезли.

– Тоді швидше в машину, нам треба поспішати!.. 

Херсонщина задихалася в димах і руїнах, як і весь південь України. Марія Степанівна, акуратно втиснувши своє змарніле тільце у сидіння машини, лише водила очима то вліво, то вправо, дивуючись з того, що зробили ці нелюди з таким прекрасним колись краєм, і тихенько молилася. 

Син помітив, як мама злегка змахнула сльозу, що горохом котилася по її обличчю, і знову заговорив:

У нас вам буде добре. Квартира простора, велика, тим більше, що тепер я у ній проживаю сам.

А де ж твоя дружина з моєю онучкою?

Поїхала в Ірландію, моя Віка, старшенька, її запросила на час війни. Там безпечно, і я спокійний.

Поки Марія Степанівна обдумувала ситуацію, Олександр на деякий момент теж поринув у думки… Скільки всього було протягом життя: розлучення з першою дружиною Оленкою, морально-професійний рівень якої аж ніяк його не влаштовував, бо бач, дуже культурна і правильна ще й дітей цьому навчала… І тут він упіймав себе на думці, що, може, це й не так погано, бо діти здобули хорошу освіту, дочка он живе за кордоном, працює у престижній фірмі, разом із зятем виховують синочка. Олександр непомітно для себе усміхнувся кутиками губ: його доня від теперішньої дружини, виявляється, молодша від онука аж на п’ять років…

Дорога змійкою звивалася далі, було вже доволі спокійно, він мав можливість провести ревізію прожитого. Син Віктор - комп’ютерний геній! Це теж заслуга колишньої, адже саме її наполегливість щодо вибору курсів, закладів освіти зробили свою справу. Тепер цей патріот працює в іноземній компанії. Задоволений усім, ЗСУ допомагає.

А що я? Які претензії до мене? Я ж начальником був, значить, весь час зайнятий, – виправдовувався Олександр. На те й дружина, щоб займалася дітьми і господарством,  тільки-но подумав і тут же й осікся: А Ліза не така! Ця зовсім інша. У цієї розмова коротка. Вона не церемониться: правильно – неправильно! Он вигнала з квартири мого середнього брата з сім’єю, яким я надав тимчасовий притулок у нас, бо їхній будинок розгромили москалі.

Пожили тиждень і досить! У мене не волонтерський центр! – грубо підкреслила дружина, приперчивши це ще й смачненьким матом.

Олександр вправно вів машину, хоча думки, що роїлися в голові, як бджоли у вулику, заважали йому сконцентруватись на дорозі.

– А пам’ятаєш, сину, як колись твоя Оленка казала, що ви заберете мене на старість до себе, ще й хотіла квартиру розширити, щоб усім місця вистачало… А я відмовлялася, мовляв, у мене троє синів, до когось прихилю голову…

Старенька, не соромлячись, витирала сльози, що залізним обручем здавили душу (середульший син навіть не подзвонив, молодший – виїхав з дружиною, порекомендувавши мені евакуюватися в росію, мовляв, там до людей такого віку особливе ставлення), а машина набирала швидкість, ніби хотіла скинути весь воєнний і життєвий негатив, що везли на собі люди, обпечені війною.

Ну от ми і вдома,  якось стривожено промовив Олександр,  проходьте, будь ласка.

Марія Степанівна роздивлялася квартиру, поки шуміла вода у ванній.

Гарно, сину, тут, затишно! Але ж це не та квартира, де ви з Оленкою жили.

 Ні, мамо, це квартира моєї нинішньої дружини. Я ж тобі говорив, що вона на час війни поїхала до моєї старшої в Ірландію. Тієї квартири вже нема, я її продав… Заповнюючи паузу, швидко продовжив далі: гроші якось так швидко розійшлися, що й не зоглянувся. Тому тепер живемо тут. Тобі в нас буде добре, от побачиш! – говорив Олександр, а тим часом уявляв розмову з дружиною, для якої його рідня була до лампочки (вона так висловлювалася, а то могла загнути такого мата, що аж вуха в’яли). Вона тут хазяйка, а ти так собі, при ній. Це колись ти був начальником – шишка! А тепер хто ти без ламаного гроша в кишені? Прогуляв своє – живи за чужими законами!

Привіт, кинула здаля Ліза, що миттєво повернулася з-за кордону, почувши, що свекруха тут. Дорогою додому я вже все вирішила: машина заправлена? Зараз відвезеш матір в село до її внучатих племінників, я вже домовилась. Там багато порожніх будинків, господарі яких давно повиїжджали в міста і віддають житло задарма. Зрозумів! Моя квартира – мій дім, тут Ліза додала таке слівце, що бідна свекруха, почувши, закрила вуха, ніби ховалася так від ракет чи градів, що бомбили Херсон. 

Маріє Степанівно, щасливої дороги, вам там, у селі, буде краще і безпечніше! Ми так вирішили, правда, коханий?!

Мамо, - якось кволо обізвався Олександр, ви…

Ходімо, сину, змахнувши суху сльозу, старенька попленталась до виходу.

 

Ольга ХОДАЦЬКА

Category
Оповідання та твори