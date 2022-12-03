Номінація «Текстовий твір»
Послання до нинішніх
та майбутніх поколінь
Створімо людину творчу
та світу достойну!
Нинішнім та майбутнім поколінням читачів я хочу сказати «Вітаю»!
Сподіваюся, що у майбутьному ми досягнемо повної свободи думки разом із розумінням того, що творчість здатна передати цю думку іншим. Що ваше інформаційне поле не засмічене безглуздою інформацією.
Хочу зберігати надію, що у майбутньому людина знайде більше місця у собі для любові, гуманності та співчуття, яких так бракує в нашому сучасному світі.
Хочу побажати вам достатню кількість ідей і смислів для ваших творів.
А також знайти щастя в них.
Побажаю створити людину, достойну світу, людину, яка здатна висловлювати свою думку через творчість, або на латині A persona partum.
Ростислав ТУРКОВ,
м. Харків
Спеціально для Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»
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