Номінація «Текстовий твір»

Послання до нинішніх

та майбутніх поколінь

Створімо людину творчу

та світу достойну!

Нинішнім та майбутнім поколінням читачів я хочу сказати «Вітаю»!

Сподіваюся, що у майбутьному ми досягнемо повної свободи думки разом із розумінням того, що творчість здатна передати цю думку іншим. Що ваше інформаційне поле не засмічене безглуздою інформацією.

Хочу зберігати надію, що у майбутньому людина знайде більше місця у собі для любові, гуманності та співчуття, яких так бракує в нашому сучасному світі.

Хочу побажати вам достатню кількість ідей і смислів для ваших творів.

А також знайти щастя в них.

Побажаю створити людину, достойну світу, людину, яка здатна висловлювати свою думку через творчість, або на латині A persona partum.

Ростислав ТУРКОВ,

м. Харків

Спеціально для Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»