Шевченко у серці кожного, або учому виражена незламність духу наших співвітчизників

У рубриці «Незламність духу в творчості митців» з нагоди дати народження Тараса Шевченка креативний і змістовний ігровий пресклуб відбувся з доволі дорослим переосмисленням його творів у контексті сьогодення.
Читання поезії Тараса Григоровича Шевченка у дружньому колі спонукає до цікавих творчих роздумів. І в цьому переконалися учасники гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 м. Харкова в нашому онлайн-ефірі.
Лунає вірш-привітання Леоніда Гапєєва на теми творчості Шевченка.
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Нехай поезія Шевченка надихає.
Дарує радість та натхнення
Тим, хто її читає.
Тарас Шевченко народився навесні.
І його творчість хай зачаровує в ці дні…
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Віршоване вітання
Леоніда Гапєєва
з нагоди Міжнародного Дня жінок
Ми щиро привітаємо наших жінок, дівчат.
Бажаємо всім миру, гармонії в родинах і країні.
Бо естафета творчості живе та діє в Україні!
І чужого навчаймося, і свого не цураймося…
Вітання також ми передаємо
Шевченковій відомій пані Катерині.
Нехай у кожен Божий день
З жінками мир і злагода настане у родині,
А особливо в рідній Україні!
Згадаймо ми з радістю і Лесині пісні.
З віршами Лесі Українки поезія лунає
І наживо, і навіть уві сні.
Її казки нам створюють чудові кольорові сни.
І особливо нині, навесні.
Нехай наші співвітчизниці,
Любі жінки
В сімейному колі відчувають радість,
Щастя в творчості.
Нині й навіки!
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Ми зробили акценти не лише на прочитанні улюблених віршованих сюжетів. Кожен з учасників ефіру з радістю і задоволенням прочитав свої обрані шевченківські віршовані сюжети. Ще почитали прозові враження, спогади та актуальні роздуми про Шевченка українських сучасних авторів.
Оксана Іваненко: «Маленьким про великого Тараса»
«Коли я була зовсім малою, отакою, як ви зараз, у нас дома дуже любили співати. Зберуться після роботи літнім вечором під свято і співають. Я знала, що завжди наприкінці співатимуть дідові любимі пісні «Peвe та стогне» і «Як умру». Дід теж підтягатиме. Я знала всі слова, і хоч не всі вірно вимовляла і розуміла, тоненько і собі співала. І ніхто з мене не сміявся, бо я сиділа у діда на руках або біля нього. Ми жили далеко від Дніпра, але з самого малку я уявляла собі, який він широкий, могутній, і вночі, під час бурі, реве та стогне і підіймає високі хвилі. А закінчувалася пісня тихо-тихо, і дід завжди трохи піднімав руку, щоб співали тихо, наче вже буря скінчилась і все засинало. Я дуже любила цю пісню...» (Оксана Іваненко)
Незламність духу у творах Тараса Шевченка та в дитячій творчості наших юних авторів вселяє надію. Бо навіть нові учасники пресклубу пробують себе в нових проявах творчості. Наш Данило Пальчук прочитав власні вірші, присвячені матусі, бабусі та навіть прабабусі.
Естафета творчості триває. У незламності духу наших співвітчизників різних поколінь.
Підготував Леонід ГАПЄЄВ,
керівник гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова,
член НСЖУ
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