Щоденник Олександра Олеся: сучасне переосмислення

В ефірі програма «Щоденник Олександра Олеся», ведучий Леонід Гапєєв, учасники ефіру Данило Пальчук, Вадим Харченко, емблеми-заставки до цього сюжету зробили юні автори Софія Гапєєва, Данило Пальчук.

Цей ефір підготовлено спільно з учасниками гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова у серії «Мандрівки Сумщиною».

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Олександр Олесь, уродженець Білопілля на Сумщині, у збірці лірики «Щоденник. Рік 1917 та інші поезії» першим в українській модерновій літературі відтворив настрої та сподівання, героїзм і жертовність українців у прагненні до створення власної Держави.

Під час уроку-ефіру Леонід Гапєєв читає обрані вірші: «На волі раб! Живи, твори! А він іде на панський двір і в пана ласки просить»; «Золоті прекраснії мрії, незабуті дивні сни…» ; «Я пішов в шовкове поле, я зайшов в зелений ліс, безліч квітів я приніс…»; «З моєю мрією ясною сплелось життя в один вінок…»; «Тріолети»…

Після прочитання уривків книжки ми провели цікаве обговорення.

Цей сюжет присвячено учасникам шкільної та позашкільної освіти, дітям, вчителям і батькам, які власною небайдужістю і мотивацією до активного читання й пізнання світу вкотре переконують у тому, що наша незламність духу втілюється у життя завдяки естафеті творчості.

Дякуємо видавництву «Триторія» та Олегу Ткачову за подаровані книжки в рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», за активну та дієву підтримку дитячої творчості на Слобожанщині.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»