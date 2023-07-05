Щасливий сон Мишаська та психологічні рецепти здоров’я

Під час літніх канікул ми започаткували нову цікаву рубрику «Дитячі сюжети і дорослі моделі позитиву». Мета її доволі проста. Ми казкові історії про Мишаська пропонуємо дітям і батькам на замітку: як створити власне життя більш творчим у різних життєвих ситуаціях? Ці пізнавальні позашкільні літературно-психологічні читання ми провели у рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» серед учасників позашкільних гуртків «Школа успіху», «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

В ефірі програма «Сон», однойменне оповідання-казку читає Леонід Гапєєв.

Якщо ми зможемо адекватно й стримано реагувати на різні стресові ситуації, то поступово навчимося опановувати власні емоції. З негативними емоціями варто навчитися працювати та взаємодіяти. Інакше кажучи, із цим можна навчитися жити та почуватися самодостатніми, за умови вміти контролювати свій емоційний стан. Так ми розвиватимемо свій емоційний інтелект, якщо говорити більш дорослою мовою.

Якщо ж зануримося до своєрідної території дитинства, то помітимо цікаву особливість. Навіть наш маленький казковий герой, це креативне мишеня з книжки «Мишасько і розгардіяш» (автор В’ячеслав Купрієнко, переклад на українську Тетяна Яровицина, Ігор Рубцов, художник Леонід Гамарц, художнє оформлення Дарія Купрієнко) не лінується та цілком позитивно налаштований у складних життєвих ситуаціях відволіктися, помріяти і якось пофантазувати.

Особливо це цікаво для здорового сну, варто звернути увагу дітей та батьків на такій особливості живої істоти. І людині, і тварині потрібні позитивні емоції, чи не так?

Мишасько довго не міг заснути. Які тільки пози не приймав, чого тільки не спробував, і нічого йому не допомагало. І тоді він пошукав більш творчий спосіб вирішення проблеми. Спробував негайно заснути і потрапити на гостини до сну. І от є чудовий результат. Мишеня наступного ранку прокинулося найщасливішим персонажем на світі!

Отож маємо прості й доволі дієві психологічні рецепти здоров’я: послухати гарну українську музику, почитати цікаві веселі й пізнавальні книжки. У дитячих сюжетах знайдемо цілком дорослі й реальні рецепти щастя: помріяти, пофантазувати і дещо трошечки творчо поімпровізувати.

А тоді самі собі можемо перевірити власний настрій та самопочуття. Є покращення? Тоді творчий метод цілком дієвий. Тобто це цілком працює.

Насамкінець, побажаємо нашим читачам і глядачам успіхів та вдачі у пошуках позитивних емоцій в сюжетах власного життя.

(Щиро дякуємо за подаровану цікаву книжку бібліотеці та Українсько-Японському центру КПІ ім. Ігоря Сікорського. Також дякуємо за вишукані музичні записи академічному камерному оркестру «Віртуози Львова», Львівській Національній музичній академії та Львівській Національній філармонії).

Головна мораль цієї казкової історії з цілком змістовним підтекстом для дітей та дорослих ось така. Щасливий сон Мишаська стосується кожного з нас. Адже сюжет демонструє та показує нам різні способи, як втілити у життя сучасні психологічні рецепти здоров’я.

Леонід ГАПЄЄВ