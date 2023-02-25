Про успішну естафету творчості

Актуальний репортаж Наталії Зуєвої

Після успішної прем'єри відеоекранізації сюжету «Безцінні намистини» (однойменна сучасна казка, авторка Ольга Лапушена, редакторка дитячого журналу «Малюк Котя», режисерка і ведуча екранізації Наталія Зуєва), великої кількості переглядів відео та небайдужих відгуків наших співвітчизників, найменші учасники мінівистави отримали свої призи. Це дві Літери, що повернулися до людей: Баталова Настя та Баталов Кирило (вони 6-річні двійнята). Цю почесну місію вручення призів радісно виконала лідерка новоствореної дитячої групи «Естафета творчості» Наталка Зуєва. Настя і Кирило отримали журнали «Джміль», «На крильцях Ангола», книжку дитячої письменниці Ніни Гаврилюк, яка днями стала гостею нашого ефіру під час позашкільних занять учасників гуртків «Школа успіху», «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

Щиро дякуємо сучасним українським письменникам, митцям і видавцям за дієву підтримку дитячої творчості Харкова! Дійсно Україна і Харківщина мають таланти і класний потенціал на рівні людської цивілізації.

«Безцінні намистини» як у одноіменній українській казці для дітей та дорослих (авторка Ольга Лапушена), так і в її сучасній екранізації (авторка ідеї Наталія Зуєва, яку вдало втілює у життя дитяча група «Естафета творчості»), чудово демонструють нам справжній діалог поколінь.

Гарного й мирного нам перегляду!

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»