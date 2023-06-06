Про справедливість та наш обов’язок її віднайти

Успіху та щастя у житті можна досягти цілком чесними методами та вчинками. Для цього є справедливість. Саме такі моральні цінності стають мірилом реального життя під час творчого дослідження та глибокого переосмислення прочитаних та почутих сюжетів. Значно покращується настрій серед молоді, дітей та батьків під час переглядів сюжетів у відкритому доступі на літературно-мистецькій та освітній творчій студії.

Завдяки сучасним медіатехнологіям наші учасники освітнього процесу та їхні батьки долучаються до пізнавальних занять. Під час уроку-ефіру гуртка позашкільної освіти «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова ми створили програму «Про справедливість».

В межах Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» кардинально й по-новому переосмислили основи освітнього процесу онлайн. Адже діти в нинішніх реаліях нелегкого життя стають поступово більш дорослими, а їхні батьки нерідко думають про поняття «території дитинства». І це є чудовою можливістю створити справжній діалог поколінь під час таких занять-ефірів, які, до речі, є цілком доступними для широкого загалу, завдяки можливості переглядів у відкритому доступі у будь-який зручний час.

В ефірі програми «Про справедливість» ведучий читає україномовний переклад угорської народної казки «Справедливий витязь Льорінц».

Сюжет насправді вражаючий, суперовий, дуже цікавий для дітей та молоді різного віку та батьків! Адже тут можна знайти засади громадянської освіти, розуміння поняття права як вищої міри справедливості з позиції європейської ментальності та засад сучасної демократії, тут є і повчальні моменти людської поведінки, і можемо зрозуміти й серцем відчути головну думку про пошук правди та справедливості.

— Цікавий сюжет! Справедливість часто прихована, але віднайти її — наш обов'язок! — переконана пані Тетяна Количева, фаховий психолог та викладач. А разом із донькою Іриною наші творчі співвітчизниці Количеві часто досліджують різні актуальні сюжети в ефірі.

У рубриці «Цікаве про життя народів світу» можна побачити чимало інших актуальних та цікавих сюжетів, які передають для широкого загалу, кожному з нас важливість дотримуватися моральних цінностей сучасної людини.

Пані Єва Варга (Громадська організація «Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття» з міста Берегове Закарпатської області) надіслала ексклюзивний примірник книжки. Це Ченге Вігар Залка, збірка угорських народних казок «Рібізлі на краю світу» (Будапешт, 2022, товариство «Нова хвиля», україномовний переклад). Щиро дякуємо пані Єві за надіслану в подарунок книжку для діючої рубрики фестивалю «Цікаве про життя народів світу».

Дійсно, сюжет угорської казки «Справедливий витязь Льорінц» мотивує до роздумів, надихає. Бо справедливість є, а наш обов’язок — її віднайти.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

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