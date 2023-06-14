Ця повчальна історія про Моцарта буде цікавою та корисною як для дітей, так і для дорослих. Бо вже змалечку митці мають себе поважати. Іноді й королів треба цьому навчити або просто варто про це нагадати?

Літні сімейні позашкільні читання є проявом креативної дослідницької пізнавальної літературної творчості. Такі сучасні літературно-освітні інновації допомагають дітям відчути в собі та передати іншим свій настрій від прочитаних сюжетів. А ще зрозуміти й передати іншим головну ідею прочитаного твору, саме тоді читання буде естетичним, відбуватиметься із задоволенням та цілком осмислено, чи не так?

Королів багато, а Моцарт один…

Саме така головна думка сюжету «Малий музика Моцарт» авторства Олени Пчілки із книжкової збірки «Годі, діточки, вам спати!» В ефірі читають Леонід Гапєєв та Дарина Гапєєва.

Завдяки наявному медіаресурсу творча студія дає можливості для інших дітей та батьків долучатися до кращих та змістовних творів класики рідної української літератури.

Варто поважати творчу працю артистів. Отож це дуже добре й доволі символічно, що маленький Моцарт ще у дитинстві не побоявся цьому навчити навіть самого короля. Потім, коли маестро В. А. Моцарт став дорослим та знаменитим на весь світ, то вже під час його наступного виступу на малій Батьківщині і король, і його посадовці, і вся громада слухала митця дуже уважно…

Ефір підготував та провів

Леонід ГАПЄЄВ