Мислити і мріяти в дитинстві та по-дорослому, або Уроки щастя для кожного

Якщо ми хочемо розвивати в собі емоційний інтелект у діалозі поколінь дітей та батьків, то одним із сучасних та креативних способів досягнення такої мети є читання україномовних казок. Йдеться про сюжети, де головні герої мріють, фантазують, розвивають свої емоції та пробують їх осмислити. Саме таким постає перед читачами Мишасько у книзі «Мишасько і розгардіяш», автор В’ячеслав Купрієнко, переклад на українську Тетяни Яровициної, Ігоря Рубцова, художник Леонід Гамарц, художнє оформлення Дарія Купрієнко.

В ефірі лунає програма «Мишасько-мрійник», рубрика «Щаслива територія дитинства», однойменну казкову історію із книжки «Мишасько і розгардіяш» читає Леонід Гапєєв. Тут головний герой сюжету, маленький Мишасько, дуже розумне таке мишеня, пізнає світ на своїй хвилі щасливої території дитинства. Але мишеня не просто мріє, але й робить це доволі осмислено. Саме тому цікаво про це почитати (або послухати програму в ефірі) не лише дітям, а ще й дорослим родичам та батькам.

Дворовим мишенятам весь час кортіло вициганити Мишаськову улюбленицю, але її він дуже беріг та нікому не віддавав. Він готовий був поділитися з нав’язливими сусідами борошном або іншими поживними речами, але ж мрію хіба просто так комусь віддаси?! Зважте самі: це ж він її намріяв?! На його переконання, мрія має бути своя, власна.

Цікаво, що у нашому ефірі беруть участь діти, молодь та батьки. Кожен з нас має свою територію дитинства, яку варто плекати й оберігати. Бо це є своєрідна територія щастя, де триває естафета творчості.

Чи варто ділитися з іншими своєю мрією? Це вже запитання після прочитаного сюжету лунає до учасників ефіру, у більш дорослому форматі, як сучасна інтерпретація до казки.

І тут ми почули в ефірі доволі цікаву пораду від професійного психолога та педагога Тетяни Количевої. Якщо це люди, які є друзями, однодумцями, тобто нас морально підтримують, то, на її думку, можна поділитися з ними своїми мріями. До речі, тему дитячих мрій і в форматі «Щаслива територія дитинства» з позитивними емоційними коментарями 8-річної Яніни Горловської, і у більш дорослому віці ми обговорили з Тетяною Владиславівною, а також із її донькою Ірою Количевою. Дійсно, сюжет усім однозначно сподобався, викликав справжні позитивні емоції, залишився гарний настрій після прочитання й жвавого обговорення. А от мораль цієї казки у кожного може бути своя, окрім основної думки-висновку, можливі різні альтернативні підходи до вирішення різних життєвих ситуацій…

І так, поки діти та дорослі обмінюються враженнями від сюжету та знаходять сучасні паралелі й аналогії з реальним життям, наш герой сюжету Михасько продовжує мріяти, лежить собі, далі мріє та навіть електризується…

Ось така дитяча казкова історія, з дорослим присмаком та повчальним гуманним змістом.

Ці пізнавальні позашкільні літературно-психологічні читання ми провели у рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» у рубриці «Щаслива територія дитинства» серед учасників позашкільних гуртків «Школа успіху», «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

Дякуємо за подаровану книжку бібліотеці та Українсько-Японському центру КПІ ім. Ігоря Сікорського. Також дякуємо Київському квартету саксофоністів за подарований музичний диск, у цій програмі ми також почуємо фрагменти джазової музики. Ось так музика і література створюють гарний настрій на канікулах і дітям, і студентам, і батькам.

Під час таких ігрових та пізнавальних ефірів за участі дітей, молоді та дорослих ми згадуємо про те, що емоції реально впливають на наше життя. Саме тому розвиваємо свій емоційний інтелект, гармонійно поєднуємо емоції з осмисленням різних ситуацій і в житті казкового героя, і в дитячому, і в дорослому віці людського буття.

Діалог поколінь втілюється у життя завдяки тому, що ми можемо потренуватися, водночас кожен на свій лад мислити і мріяти в дитинстві та по-дорослому. Такі позитивні уроки щастя у відкритому доступі для переглядів та емоційного й усвідомленого світосприйняття не лише життя казкових героїв, але й власного життєвого сценарію, цікаві та доступні кожному.

Леонід ГАПЄЄВ, автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»