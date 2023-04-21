Мальована історія України: діалог поколінь

Історію України сьогодні діти налаштовані вивчати. Цікаві дослідження, викладення матеріалу живою мовою спонукають та мотивують сучасну молодь до креативних роздумів. Саме про це створено короткометражну програму «Мальовнича історія України» у форматі «Вуличного телебачення». Приємно сказати, що наші співвітчизники показали себе соціально активними й небайдужими глядачами й читачами, судячи з величезної кількості переглядів та «вподобайок».

У цьому сюжеті ведучі Наталка Зуєва, Віка Хайло, Іван Базарний з гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова діляться враженнями від улюбленої книжки «Історія незалежності України» авторства братів Капранових. Ми щиро дякуємо за класний подарунок Національному університету «Острозька Академія»!

Читати історію цікаво у живому стилі подання інформації та фактів, матеріалів за темами, з класними ілюстраціями, дітям і батькам разом, у такому сучасному діалозі поколінь.

Міжнародний фестиваль «Щастя у творчості» та його рубрики «Естафета творчості», «Академія щастя» ― насправді оригінальний та водночас унікальний проєкт у вітчизняній культурно-мистецькій та освітній діяльності. Адже наші молоді учасники фестивалю, які навчаються у позашкільних гуртках «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, за втілення у життя цікавих ідей і сюжетів, прояв активної власної творчості мають можливість отримувати призи. І саме так відбувається вже доволі тривалий час, якщо маємо у наявності те повчальне цікаве, що можемо подарувати дітям.

Дякуємо українським письменникам, митцям, меценатам, видавцям, університетським спільнотам, соціально вмотивованим співвітчизникам за дієву підтримку творчості на Харківщині!

Водночас у рубриці «Естафета творчості» є можливість Вам представити для широкого загалу інформацію про власний інтелектуальний, мистецький, творчий контент. Адже наші діти в ефірі діляться своїми враженнями про улюблену книжку, журнал. А ще читають в ефірі уривки та повні тексти, сюжети улюблених творів. У такий спосіб відбувається неформальний діалог поколінь, як демократичний прояв нашої української ідентичності, втілення у життя ідеї щастя у творчості й дослідженні явищ сучасності.

Ось так діти практикуються як по-дорослому висловлювати свої думки на різні актуальні теми, а дорослі наші співвітчизники краще розуміють і відчувають те, чим живе сучасна молодь. Саме так своєрідний діалог поколінь демонструє нам нові секрети щастя в різних сферах життя.

Мальована історія України у книзі «Історія незалежності України» авторів Капранових стає реальним способом діалогу поколінь у пізнавальній естафеті творчості.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», нагороджений спеціальною відзнакою за активне втілення у життя ідеї щастя у творчості

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