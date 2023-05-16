Легенди Австрії: «Чорна кішка», за яку вступилася зграя…

Домашнє та позашкільне читання дуже важливо практикувати і проводити на основі легенд і казок різних народів світу. Легенди Австрії в цьому плані є доволі повчальними життєвими історіями, які цікаві українським дітям, вчителям і батькам. Адже людська сутність не має національних чи географічних кордонів, і тому моральні цінності сучасної людини є безмежно цікавим матеріалом для творчих інтерпретацій серед читачів.

Під час одного із занять гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова ми створили і провели ігровий ефір, аби передати цікаву естафету творчості для широкого загалу наших співвітчизників. Під час такого пізнавального ігрового ефіру його учасники мають можливість послухати й обговорити кращі сюжети європейських легенд, створених також українськими перекладачами. А деякі наші учасники серед дітей, як цього разу Вадим Харченко, створюють водночас власні креативні малюнки-інтерпретації на теми почутих сюжетів.

Приємно згадати, що такий ефір, проведений з нагоди Дня Європи в Україні, залишає позитивні сучасні враження й створює живе зацікавлення як серед дітей - учасників ефіру, так і серед наших нових передплатників та небайдужих глядачів, які часто пишуть свої коментарі. А серед дітей це створює настрій, що спонукає до подальших цікавих творчих досліджень нових сюжетів.

В ефірі програма «Чорна кішка», ведучий Леонід Гапєєв, гість ефіру Вадим Харченко.

Чорна кішка… При цих словах у людей виникають різні асоціації. Часто коли ми бачимо чорних кішок наживо, то спрацьовують певні стереотипи, чи не так?

Виявляється, таке притаманне не лише нашим слов’янським народам, але зачепило і європейців. Ось у цьому сюжеті австрієць Петер якось недолюблював цих створінь. Намагався їх образити і в такий спосіб «викреслити» з власного життя…

А що може трапитися з не дуже гарною людиною, яка ображає тварин? Як може зграя чорних кішок провчити таких недобрих людей, швидко захистити свою ображену співвітчизницю?

Чому деякі люди втратили певною мірою людську гідність у взаєминах із тваринами?

Про це та не тільки дізнаємося у сюжеті. Легенди Австрії насправді дуже цікаві та повчальні за своїм сюжетом, його фіналом та моральним змістом.

Сюжет із символічною назвою «Чорна кішка» має чимало ознак сучасності. Якщо поміркувати, то можемо знайти чимало аналогів в реальному житті. Починаючи з того, що коментували учасники ефіру, не варто ображати чорних кішок чи боятися їх, бо то зайві забобони, і продовжуючи більш глибокими життєвими роздумами та спостереженнями. Скажімо, доволі показовим є той випадок, коли зграя чорних кішок вступилася за свою скривджену родичку, добряче провчивши людину зі злим серцем, як не варто робити. І дуже показово те, що Петер після отриманого уроку життя вже ніколи не ображатиме кішок, не втручатиметься в їхнє життя, та й взагалі обходитиме їх, аби більше не мати зайвого клопоту…

Дякуємо Австрійському бюро кооперації у Львові (Österreichisches Kooperationsbüro Lemberg) за подаровану книгу «Легенди Австрії» в рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» для позашкільного читання. Легенди переказав та намалював Крістоф Родлер, з німецької переклали Алла Паславська, Оксана Мольдерф, Любомир Бораковський.

Легенди народів світу роблять нас більш розсудливими, якщо в кожній такій історії знайдемо повчальну мораль для сучасного життя.

Ефір підготував і провів

Леонід Гапєєв,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»