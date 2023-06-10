Квітка Тубероза, або Нова країна справедливості?

Якщо хочемо виховати серед дітей та підлітків дбайливе ставлення до довкілля, коли дорослі співвітчизники готові навчити молодь любові до природи і тварин, то саме казки якнайкраще допоможуть це зробити неформально і творчо. Особливо тоді, коли ми дізнаємося про життя і вчинки простих і водночас цивілізованих європейців, які прагнуть до справедливості гуманним шляхом. Щирість, сміливість та справедливий фінал! Успіху та щастя у житті можна досягти завдяки щирості почуттів, любові та коханню, сміливості. І тоді настає цілком справедливий фінал! Саме такі моральні цінності цілком реально втілені в життя в угорській народній казці «Панянка Тубероза».

Читання казок під час дистанційного заняття-ефіру гуртка позашкільної освіти «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова, який завдяки сучасним медіатехнологіям стає доступним для багатьох охочих і небайдужих глядачів, спонукає сучасну молодь, дітей та батьків замислитися. Коли панянка настільки сильно полюбила квітку, що потайки від свого батька виростила цю нову породу, це нагадувало сучасний творчо-науковий екологічний та психологічний експеримент. Навіть молодий навчений цій справі садівник Мишко чомусь таки не впорався з цим особливим завданням. А секрет був доволі простий – це велике бажання і любов до справи. Особливі емоції, позитивна енергетика, якщо сказати більш сучасною мовою.

Екологічно-виховний та морально-психологічний зміст і підтекст сюжету яскраво бачимо аж до фіналу цієї історії, де вже на весіллі панянки і садівника (молодятам довелося таки переконати батька нареченої у тому, що право на щастя не залежить від соціального стану) гостям роздано екологічно чисті цибулини. Як своєрідний символ щастя й достатку. Особливе місце в сюжеті – квітка Тубероза, яка блискуче зіграла свою головну роль разом із сміливою дівчиною, що захотіла зватися іменем квітки.

«Панянка Тубероза» – це угорська народна казка в українському перекладі в ефірі, ведучий та оператор зйомки Леонід Гапєєв читає україномовний текст цієї казки, і вже в цій програмі можемо дізнатися про перші позитивні відгуки та яскраві враження від учасниці ефіру Яніни Горловської. Маємо цікаву освітню і творчу інновацію, якою з радістю можемо поділитися з нашими глядачами. Адже під час творчого дослідження та глибокого переосмислення таких прочитаних та почутих сюжетів наші діти насправді дуже багато у чому розвиваються: морально, психологічно, духовно. Значно покращується настрій серед молоді, дітей та батьків під час переглядів таких сюжетів у відкритому доступі на літературно-мистецькій та освітній творчій студії.

Панянка Тубероза, яка спонукає до переосмислення

У межах Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» ми кардинально й по-новому переосмислили основи освітнього процесу онлайн. Адже казки варто читати й передавати для широкого загалу по-новому, із сучасним переосмисленням сюжету, із наближенням до можливих актуальних тем сьогодення.

Тому зовсім не випадково діти в нинішніх реаліях нелегкого життя стають поступово більш дорослими, а їхні батьки нерідко думають про поняття «території дитинства». І це є цілком нормально й адекватно сучасним реаліям, є чудовою можливістю створити справжній діалог поколінь, завдяки можливості переглядів у відкритому доступі у будь-який зручний час. У рубриці «Цікаве про життя народів світу» можна побачити чимало інших актуальних та цікавих сюжетів, які передають для широкого загалу, кожному з нас важливість дотримуватися моральних цінностей сучасної людини.

Насамкінець, варто кілька слів сказати про нашу українську співвітчизницю, людину, яка зробила свій вагомий внесок у розвиток цієї естафети творчості. Пані Єва Варга (Громадська організація «Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття» з міста Берегове Закарпатської області) надіслала ексклюзивний примірник книги. Це Ченге Вігар Залка, збірка угорських народних казок «Рібізлі на краю світу» (Будапешт, 2022, товариство «Нова хвиля», Національна бібліотека «Сечені», видавництво «Мора», україномовний переклад). Щиро дякуємо пані Єві за надіслану в подарунок книгу для діючої рубрики фестивалю «Цікаве про життя народів світу». Дійсно, сюжети угорських казок мотивують до роздумів, надихають.

Бо справедливість є, і ми маємо її віднайти, захистити. Щирість, сміливість та справедливий фінал… Ось основні цікаві моменти життя, про які зможуть дізнатися глядачі та слухачі угорської народної казки «Панянка Тубероза». Квітка Тубероза відтепер уособлює в собі цікаву й нову країну справедливості. Тепер про цю історію переказують легенди із покоління у покоління. І то недарма! Бо люди ще й досі згадують та відчувають наживо отой неповторний аромат дивної квітки Туберози, народженої людською любов’ю…

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»