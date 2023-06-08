Країна щасливих бажань відкрита для розсудливих

«Країна щасливих бажань». Під такою назвою відбувся цікавий та повчальний, доволі креативний 30-хвилинний урок-ефір з нагоди Міжнародного дня захисту дітей за участі вихованців позашкільного гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова та 5-класників ЗОШ №3 м. Люботина (ведучі: член НСЖУ Леонід Гапєєв та вчителька вищої категорії Світлана Кухтіна).

Коли людські бажання є адекватними, добрими, якщо люди по-дорослому замислюються про свої вчинки та їхні наслідки, то й життєвий результат буде гарним і навіть доволі несподіваним…

Такі заняття у формі дебатних пресклубів, що стають ефірами, доступними для переглядів у будь-який час, є сучасною інновацією у вітчизняній освіті, коли в режимі онлайн наша молодь та їхні батьки можуть долучатися до кращих сюжетів світової літератури. А ще й розвивати громадянські компетентності, творчі здібності, емоційний інтелект та інші риси, які стануть корисними у контексті моральних цінностей для кожної сучасної людини.

Для охочих детальніше зануритися у таку цікаву тему людських вчинків можна нагадати про попередній сюжет Леоніда Гапєєва. Це історія про те, що не можна ображати журнали і книжки. Бо тоді ми ризикуємо втратити свою людську гідність, перестанемо критично мислити і що далі? Подробиці можна дізнатися в самому 13-хвилинному сюжеті та у публіцистичній розповіді автора історії, у розділі «Опис відео». Приємно й сказати про те, що люботинські 5-класники, за ініціативи Світлани Кухтіної, створили свої коментарі й інтерпретації, висловили громадянську позицію, підтримавши думку автора відеосюжету Леоніда Гапєєва. Діти згодні з тим, що не варто ображати книжки. Та й не лише люботинські школярі, а й інші наші українські співвітчизники цікаво висловилися у своїх коментарях, поставили велику кількість «вподобайок», сюжет набрав за короткий час рекордно велику кількість сотен переглядів!

Втім, головне не це. А те, що люди навчилися переосмислювати різні гарні й не дуже добрі, а іноді й не достойні людські вчинки. А це радує. Ми ― не роботи, не біомаса. А цілком можемо адекватно й критично осмислювати соціально-психологічні процеси, що відбуваються у соціумі.

Автор відеосюжету вирішив обмежитися узагальненням і доступними для масового сприйняття методами художньої публіцистики. Бо тут морально-психологічне завдання ― не розшукати й публічно викривати дитину, яка ображає книжки некоректними вчинками (бо ми ж не хочемо потім спровокувати можливий кібер-булінг, якщо будемо шукати й називати справжні імена), а спонукати замислитися дітей та дорослих з будь-якого континенту нашої Планети Людей. Подібні історії можуть трапитися у будь-якій країні світу. Але не варто книжку залишати на смітнику, бо інші її ровесники несподівано можуть образитися!

…Завдяки такому класному й пізнавальному, емоційно насиченому ефіру діти з 5-х класів мальовничого маленького містечка Люботина не лише змогли успішно отримати свої високі оцінки із зарубіжної літератури, за різними показниками у сучасній освіті. А ще й наблизилися до рівня переосмислення, як достойно й по-дорослому успішно складати іспити життя у майбутньому…

До речі, саме такий «іспит життя» вдало склав головний герой казки «Чудо-млин» молодий чесний селянин. Співведучий ефіру Леонід Гапєєв зробив живий переклад тексту на українську мову одразу в ефірі. Почитав казку дітям і на позитивному обговоренні завершили ефір.

В рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» ми продовжуємо естафету творчості у рубриці «Дослідження життя народів світу». І своєрідним інтелектуальним внеском у читацьку творчість дітей Харківщини стала подарована книга 2018 року, це збірка оповідань та корейських народних казок. Дякуємо Всеукраїнській асоціації корейців (м. Київ) за дієву підтримку творчості на Слобожанщині.

«Країна щасливих бажань» є цілком реальним явищем, що існує в нашій творчій інтерпретації прочитаних сюжетів у рубриці «Дослідження життя народів світу».

Країна щасливих бажань завжди відкрита для розсудливих.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»