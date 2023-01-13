Сьогодні позашкільне дитяче домашнє сімейне читання поступово стає цікавим заняттям для кожного з нас, отож варто спробувати. Буде цікаво не лише почитати улюблену дитячу книжку в традиційному поліграфічному форматі, але й почитати та послухати різні сюжети сучасної української літератури для дітей у форматі відео, за наявності мінімальних технічних можливостей. Отож пропонуємо вашій увазі те, що створено авторами відео у творчому неформальному діалозі поколінь для дітей, батьків, вчителів та всіх не байдужих до художнього слова співвітчизників.

В ефірі програма «Королева зірок». Ведучі Леонід і Дарина Гапєєві читають улюблений уривок із книжки-небилиці «Королева вітру і зірок» Олега Чорногуза. Дякуємо за подаровану книжку для учасників Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» пані Раїсі Чорногуз, керівникові Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. Майбороди.

Ми вирішили зробити таку творчу подяку нашим митцям, які дієво підтримали творчу естафету й надали чудові книжки й журнали дітям та батькам у подарунок, що вже отримали різні учасники фестивалю.

Бажаємо усім нам, особливо українській творчій молоді та дорослим співвітчизникам, зараз, під час зимових шкільних канікул, знайти трошки часу для такого пізнавального позашкільного, домашнього сімейного читання, активного й позитивного пізнання світу, із радістю та задоволенням слухати чудові мирні мелодії з України, натхнення та щастя у творчості.

Леонід ГАПЄЄВ

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