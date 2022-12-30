«Кольоровий текст» та сучасні аналогії після відвідання «Віднайденого раю» Уласа Самчука

Якщо сюжету новели «Віднайдений рай» Уласа Самчука, відомого в українській діаспорі письменника, журналіста, публіциста, громадського діяча і знаного українського патріота ХХ століття, поки що немає у програмі шкільного навчання, то варто цей твір знайти в інтернеті й почитати самостійно. Бо він того вартий!

Саме тому ми скористалися можливістю провести чимало занять і досліджень цього сюжету з позиції сучасності, з погляду моральних цінностей нинішньої людини ХХІ століття.

Щастя, ілюзії, життєва правда і сумні реалії канадського життя українського емігранта, про які ми дізнаємося з відвертої розмови друзів під час їхньої зустрічі аж через 16 років мовчання ― ці та інші не менш цікаві факти сюжету стають поштовхом до глибоких роздумів.

А ще сучасну українську літературу, йдеться про сюжет новели «Віднайдений рай», яка нерідко в тексті твору містить старі слова й вирази, варто подавати більш сучасно. Принаймні, варто спробувати.

У нашому випадку приємно те, що дітям сподобався запропонований Леонідом Гапєєвим кольоровий метод оформлення тексту. Бо так, на їхню думку, краще та легше, навіть зручніше сприймати інформацію з сюжету.

А ще важливо, як робив і сам Улас Самчук у своїх сюжетах життя, шукати і знаходити ідейних однодумців.

Скажімо, Оксана Ткаченко, вчителька фізики 126-ї харківської школи, яка є класною керівницею 7-класників, дуже схвально ставиться до дітей, які читають різні книжки. Бо процес читання як складова освіти є способом та необхідним процесом пізнання світу. І чудово те, що сюжет «Віднайденого раю» став справжнім простором думок серед учасників обговорення різного віку. Адже саме так ми вчимося слухати й розуміти, поважати думки одне одного. А коментарі, до речі, після прочитання уривку з новели були дуже різні й навіть не однозначні. І це демонструє актуальність сюжету з позиції його історії та сучасності.

Костянтин Голобородько, декан мовно-літературного факультету ХНПУ імені Сковороди (буквально пару років тому під час шкільних канікул ми із гуртківцями відвідали цей університет із цікавою екскурсією, коли старшокласники один день відчули себе в ролі справжніх студентів), подякував за участь в ефірі та, в свою чергу, зацікавився у майбутньому залучити студентів до таких дискусій.

«Віднайдений рай» Уласа Самчука став цікавим сюжетом для дослідження, обговорення, сучасних інтерпретацій серед молоді та дорослих учасників дискусії.

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник позашкільних гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова