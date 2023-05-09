В ефірі програма «Книжкова подорож до міста Суми», ведучі Леонід Гапєєв та Світлана Кухтіна.

Цей ефір створено спільно з учасниками гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова та 5-класниками Люботинської ЗОШ №3 Харківської області. Ми продовжуємо естафету творчості в спеціальній рубриці «Позашкільні читання». Під час уроку-ефіру діти здійснили віртуальну мандрівку до сусіднього міста Суми, що на Слобожанщині. Ведучий Леонід Гапєєв прочитав уривки з улюбленої книжки «Казкове місто Суми» (автори Анна Коршунова, Світлана Качурська, малюнки, художнє оформлення Олега Ткачова, видавництво «Триторія»).

Одразу відкриємо один секрет: такі інформаційно-освітні культурно-мистецькі читацькі заходи в ефірі активно розвивають серед дітей творче мислення та сприяють неформальними способами творчому формату сучасного національно-патріотичного виховання. Ось так ми виховуємо серед молоді любов до рідного краю, нашої малої Батьківщини.

У цій програмі ми дізнаємося про цікаві факти поселення, що колись мало назву «Сумин городок». Водночас ми почуємо цікаве про вулиці рідного міста Суми на Слобожанщині. Чудові ілюстрації додають гарного настрою під час такої весняної книжкової мандрівки до міста. Після прочитання уривків книжки ми провели змістовне обговорення.

Своїми враженнями і коментарями діляться і діти, і дорослі (разом 20 учасників ефіру). Світлана Олександрівна Кухтіна, співведуча ефіру, вчителька вищої категорії Люботинської ЗОШ №3 Харківської області, несподівано пригадала і розповіла свою історію про відвідування міста Суми. А на завершення нашого ефіру моя колега пані Світлана озвучила 5-класникам цікаве творче завдання: написати листа друзям. Я розвив цю ідею, адже сьогодні ми маємо відроджувати практику написання листів як забутого достойного жанру позитивного людського спілкування. Отож цікаві листи наших учасників ефіру (їх малі письмові твори) ми озвучили й наживо обговорили в подальших ефірах та оприлюднили для широкого загалу дорогих співвітчизників.

А ще варто нам трохи помріяти. Для цього ми зможемо зазирнути до останнього розділу книжки, що має назву «Місто майбутнього» з класними ілюстраціями. І казкове місто Суми стане новою історією вашого реального життя під час коротких мирних подорожей Україною та Слобожанщиною.

Адже невипадково Світлана Кухтіна озвучила дітям власну ідею відвідати місто Суми з екскурсією. Зараз маємо можливість здійснити книжкову подорож, а згодом після відновлення мирного життя в Україні можлива і цілком реальна екскурсія містами Слобожанщини.

Цей сюжет присвячено учасникам шкільної та позашкільної освіти, дітям, вчителям і батькам, які власною небайдужістю і мотивацією до активного читання й пізнання світу вкотре переконують у тому, що наша незламність духу втілюється у життя завдяки естафеті творчості.

Урок-ефір підготував і провів Леонід ГАПЄЄВ

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