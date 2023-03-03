Харківські діти залюбки читають українські журнали та книжки!

Прикладом цьому є фоторепортаж Ростислава Туркова, учасника
міжнародного фестивалю "Щастя у творчості", який є також учасником гуртка "Тoчка зору" ЦДЮТ № 5 м. Харкова.
Його брат Ярослав Турков активно долучився до цікавого сімейного читання у рубриці "Естафета творчості триває", в акції "Добро починається з тебе", започаткованої освітянами Слобожанщини.
Щиро дякуємо українським письменникам, редакціям, видавцям за цікаві та змістовні подарунки, дієву підтримку читацької творчості дітей міста Харкова!
Леонід ГАПЄЄВ
фоторепортаж: Ростислав Турков
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