Харківські діти залюбки читають українські журнали та книжки!

Прикладом цьому є фоторепортаж Ростислава Туркова, учасника

міжнародного фестивалю "Щастя у творчості", який є також учасником гуртка "Тoчка зору" ЦДЮТ № 5 м. Харкова.

Його брат Ярослав Турков активно долучився до цікавого сімейного читання у рубриці "Естафета творчості триває", в акції "Добро починається з тебе", започаткованої освітянами Слобожанщини.

Щиро дякуємо українським письменникам, редакціям, видавцям за цікаві та змістовні подарунки, дієву підтримку читацької творчості дітей міста Харкова!

Леонід ГАПЄЄВ

фоторепортаж: Ростислав Турков