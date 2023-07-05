Казкове місто Суми: реальна релаксація та діалог поколінь

Після активної та успішної участі в Міжнародному фестивалі «Щастя у творчості» харківські діти, вдало дебютувавши на фестивалі, тепер продовжують естафету творчості. В ефірі програма «Казкове місто Суми», ведучий Леонід Гапєєв.

Ми тепер цікаві ідеї позитивно втілюємо в життя в спеціальному інформаційно-художньому освітньому проєкті «Позашкільні читання». Послухаємо уривки з улюбленої книжки «Казкове місто Суми» (автори Анна Коршунова, Світлана Качурська, малюнки, художнє оформлення Олег Ткачов, видавництво «Триторія»).

У цій програмі ми дізнаємося про цікаві факти поселення, що колись мало назву «Сумин городок», про креативні три сумки із золотом — красиву і мотивуючу слобожанську легенду, що стала прообразом щастя і заможного гармонійного життя міста Суми. Також побачимо ілюстрації головної вулиці Соборної, почуємо інші цікаві факти — про відпочинок на природі, про перші театри сучасного міста Суми на Слобожанщині.

У сюжеті ми продовжуємо цікаві мандрівки Слобожанщиною.

Секрети творчої релаксації та діалогу поколінь

Під час цього навчального року діти і батьки і в Україні, і поза її межами чимало пережили. І водночас переконалися й довели собі та іншим просту істину: наша незламність духу проявляється саме в естафеті творчості. Освіта онлайн вимагає від учасників освітнього процесу особливого зосередження зусиль. Це стосується і дітей, і молоді (студентів), і батьків, наших дорослих небайдужих глядачів. Тому в якості ідейного морального заохочення ми підготували серію програм у рубриці «Мандри Україною».

Цього разу ми проведемо онлайн екскурсію до мальовничого міста Суми на Слобожанщині. Креативно обговоримо його цікавинки, більш спокійний стиль життя з вмінням насолоджуватися кожним моментом радості та щастя у буденності, порівняно з сучасними мегаполісами, берегти шляхетність та інтелігентність ХІХ століття та передавати цю естафету творчості нам у третьому тисячолітті.

Ось такі вони, прості секрети творчої релаксації та діалогу поколінь, які вдало втілюються у життя під час пізнавальних ефірів та їхніх переглядів у відкритому доступі для кожного.

Цей сюжет присвячено учасникам шкільної та позашкільної освіти, дітям, студентам, вчителям і батькам, які власною небайдужістю і мотивацією до активного читання й пізнання світу вкотре переконують у тому, що наша незламність духу є завдяки естафеті творчості.

Дякуємо видавництву «Триторія» та Олегу Ткачову за подаровані книжки в рамках фестивалю, за активну та дієву підтримку дитячої творчості на Слобожанщині.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»