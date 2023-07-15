Годі, діточки, вам спати! Варто про сон цікаве почитати

Скажіть, ви любите сни? А чи запам’ятовують діти сюжети своїх сновидінь? Якщо так, коли розповідатимуть про це батькам, то варто знайти хвилинку, аби уважно дитину вислухати. Адже це не просто є чудовою можливістю зміцнення довірливих взаємин між дітьми та батьками. Водночас тема сну є безмежним простором для читацької творчості.

І тому ми вирішили теж приділити час цій цікавій справі, аби підтримати класну естафету творчості від класиків української літератури у контексті сучасності.

Літні сімейні позашкільні читання є проявом креативної дослідницької пізнавальної літературної творчості. Такі сучасні літературно-освітні інновації допомагають дітям відчути в собі та передати іншим свій настрій від прочитаних сюжетів.

А класики української літератури діляться з нами цікавими текстами завдяки бібліотекам.

Сюжет вірша «Сон» Олени Пчілки зі збірки «Годі, діточки, вам спати!» — це своєрідна мандрівка різними порами року в часі. В ефірі читають Леонід Гапєєв та Дарина Гапєєва.

Згадуючи про зиму, мимоволі радіємо літу. А ще обговорюємо, дискутуємо. Бо кожна пора року має свій настрій, що передається у часі.

Отож варто не лише добре спати та фізично висипатися. Бо процес сну та ставлення до цієї частини життя очима класиків та сучасних читачів є особливою та доволі креативною справою, чи не так?

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»