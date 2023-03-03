"Джміль" у подарунок дітям Харківщини!

Це позитивний репортаж.

Днями діти Харківщини Сабіна Гліб та Ревенко Євгенія, які є 5-класниками Люботинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, та нещодавно долучилися до занять позашкільного гуртка "Точка зору" ЦДЮТ № 5 м. Харкова, за ініціативи педагогів Світлани Кухтіної та Леоніда Гапєєва в рамках діючої рубрики "Естафета творчості" отримали у подарунок журнал "Джміль".

Багато цікавих публікацій допоможуть дітям відчути радість від позашкільного та домашнього сімейного читання, адже сучасна освіта є творчо-цікавим процесом пізнання світу!

Дякуємо редакції, меценатам і видавцям за дієву творчу підтримку дітей Слобожанщини.

Фоторепортаж: Світлана Кухтіна

Текст: Леонід ГАПЄЄВ