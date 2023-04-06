«Джміль» дарує цікавинки під час канікул

Під час весняних канікул у рубриці «Змістовні творчі канікули» в рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» юна учасниця гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова Яніна Горловська отримала у подарунок свіжий випуск всеукраїнського журналу «Джміль». Тема випуску «Голоси весни».

Тепер буде про що розповісти і дітям, і батькам. Адже нашим харківським юним читачам «Джміль» дарує безліч різних цікавинок під час домашнього позашкільного сімейного читання.

Дякуємо меценатам, митцям, видавцям за дієву підтримку дитячої творчості на Слобожанщині!

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»,

керівник гуртків ЦДЮТ № 5 м. Харкова

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