Домашні сімейні читання - запорука мирного співжиття

Сьогодні як ніколи люди втомилися від жахів війни. Зняття стресу можливе, якщо для цього є мінімальні об’єктивні передумови. Йдеться насамперед про звичайне електроосвітлення у помешканні. Домашні сімейні читання є запорукою мирного співжиття. Це не штучно придумане креативне гасло. Це перевірений рецепт відновлення душевного стану сучасної людини, яка постійно перебуває у стресі. Особливо зараз, під час війни. Саме тому під час заняття авторської програми гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова, що відбулося у форматі творчої зустрічі дітей та батьків, ефірний час присвятили темі обговорення улюблених сюжетів різних книжок.

Дійсно, домашні сімейні читання є запорукою мирного співжиття дітей та дорослих. Адже спільне читання різних літературних сюжетів зближує представників різних поколінь, створюючи діалоги порозуміння. Саме такі загальнолюдські цінності потрібно знаходити, популяризувати, поважати й берегти. Бо саме ці нематеріальні речі нас об’єднують духовно. А матеріальні носії у формі живих книжок стануть нашими надійними інтелектуальними помічниками…

На фоні відвойовування українськими військовими наших територій на Харківщині Слобожанщина опинилася в ситуації обстрілів та ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Безліч людей залишилися і залишаються досі на Харківщині без електрики. Вночі пролунали непоодинокі вибухи, видно було й зарево війни. Виключили електрику. А вдень відключення електроенергії у місті-герої Харкові, на превеликий жаль, знову повторилося. Ось у таких жорстких стресових умовах сьогодні працюють українські педагоги у першій столиці України. Навіть із певною зміною ефірного часу попри всілякі негаразди приєднуються до інтернету і проводять заняття. Так відбувалося у моєї дитини вранці. Така естафета знань продовжилася і ввечері, коли несподівано з’явилося світло. Під час заняття гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова діти й дорослі учасники прес-клубу напередодні міжнародного дня миру пригадали мирні сюжети з улюблених книжок.

Можливо, це комусь здається ненормальним чи якось відірваним від нинішніх реалій? Але віра у якісь високі духовні цінності саме й відрізняє людину від інших істот. Саме сила віри й «Запах думки» в одноіменному творі Робетра Шеклі навчили людину просто-таки втілювати у життя дивні речі! Сучасною мовою це можна назвати певними психотехнологіями, розвитком високого інтелекту.

У кожного з нас є свої літературні смаки і вподобання. Діти й дорослі з міста-героя Харкова та навіть країн далекого зарубіжжя скучили за можливостями живого спілкування, очікуючи на позитивні знання. При цьому нині з особливим емоційним сприйняттям окремі дорослі міркували про цінність життя. І тому, на переконання Олександра Васильцова, лідера молодіжного громадського телебачення «Фест-ТВ», нині маємо цінувати і берегти рідних і близьких, дітей та дорослих. Бо це є наші загальнолюдські цінності!

І саме в таких жорстких реаліях воєнної доби, які переживають освітяни Харківщини та всієї України, діти й дорослі духовно згуртовуються. Замислюються, заглиблюються у своє дитинство та критично оцінюють сучасні реалії. І вкотре згадують про високі моральні цінності, що притаманні людям сильним, нації та громаді, незламним духом. Бо за словами героя сюжету Маленького Принца, всесвітньовідомого гуманіста Антуана Екзюпері, Земля є планетою людей (додам особисто власну тезу про Людей з великої літери), і тому ми завжди відповідальні за тих, кого приручили…

Ми раді, що певною мірою всім учасникам пресклубу дійсно пощастило! Ввечері таки з’явилося світло! І вдалося провести під час заняття онлайн домашні сімейні читання за участі дітей та дорослих, що є запорукою мирного співжиття та діалогу поколінь.

Леонід ГАПЄЄВ, член НСЖУ, місто-герой Харків

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