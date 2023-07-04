Під час літніх канікул у спеціальному проєкті «Діалог поколінь» у рубриці «Життя народів світу» для учасників Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», які навчаються у позашкільному гуртку «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова, ведучий Леонід Гапєєв читає легенди Австрії, дуже повчальну історію, яка має назву «Озеро Нойзідлер». А ефір гарного настрою створює класна джазова музика у виконанні Київського квартету саксофоністів.

Такі художні читання кращих творів української та світової літератури в ефірі насправді налаштовують наших юних, молодих та більш дорослих співвітчизників до прояву діалогу поколінь. А от у самому сюжеті австрійської легенди, на превеликий жаль, ніякого діалогу поколінь так і не відбулося. Навпаки. Через погані думки і людські вчинки молоді, яка проігнорувала звичайне прохання дідуся дати йому попити води, через те, що наговорили ті хлопці, сталося велике екологічне лихо… Сюжет читається дуже легко, цікаво. А от за такі недобрі людські вчинки стає дуже-дуже сумно, що деяким дітям аж плакати захотілося. Бо шкода стало ту поважну літню людину, яку молодь так зневажливо образила.

Отож варто вчитися на чужих помилках, аби не робити так самим, чи не так? Бо легенди і казки різних народів світу збагачують наше творче та критичне мислення, активно розвивають творчу уяву.

Дякуємо Австрійському бюро кооперації у Львові за подаровану книгу «Легенди Австрії» в рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» для позашкільного читання. Легенди переказав та намалював Крістоф Родлер, з німецької переклали Алла Паславська, Оксана Мольдерф, Любомир Бораковський.

Також дякуємо Національній музичній академії України, пану Михайлу Мимрику за подаровані музичні записи (диск «Браво, Сакс!»).

Дякуємо митцям і видавцям за підтримку творчості на Слобожанщині.

Варто послухати сюжет, аби зрозуміти одну просту річ. Діалог поколінь потрібен і дітям, і батькам, і молоді, і дорослим.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»