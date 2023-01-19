Цікаві відеороздуми про доросле життя

В ефірі програма «Велесів гай», ведуча Наталка Зуєва, запрошений гість до ефіру Іван Базарний. Вони є учасниками гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

Скажіть, а чому іноді робота стає таким суцільним стресом, коли деякі серед дорослих глядачів і читачів впадають у відчай? А згодом нарешті-таки зрозуміють, що таке трудоголізм?

Чимало питань про доросле життя в цікавій віршованій філософській формі своєрідно інтерпретовані Ярославом Чорногузом, автором вірша «Упириця» в його книжці «Велесів гай». Щиро дякуємо Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г. Майбороди (пані Раїсі Чорногуз) за чудову книжку в подарунок нашим дітям з Харкова, учасникам Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості».

Тепер відкрию маленький секрет. Наші діти починають сприймати життя вже більш по-дорослому? Чи то воєнне життя в Україні та у Харкові роблять усіх нас більш дорослими? Бо коли під час занять запропонував гуртківцям обрати цікавий поетичний твір, то для відеосюжету Наталка як ведуча несподівано обрала саме цей доволі неоднозначний, але водночас дуже змістовний сюжет.

Саме в такий творчий спосіб ми продовжуємо естафету щастя у творчості в контексті позашкільного читання й національно-патріотичного виховання на кращих зразках української сучасної літератури, продовжуємо родинні традиції домашнього сімейного читання та формат діалогу поколінь.

Отож дивіться сюжет програми «Велесів гай», ведуча Наталка Зуєва, гість ефіру Іван Базарний, де наші діти знайдуть цілком дорослі й доволі сучасні та креативні, не без гумору, відповіді на актуальні запитання про нинішнє доросле життя.

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»