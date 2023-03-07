Цікаве читання розкриває внутрішній світ!

У цьому переконаний Даніїл Михайличенко, новий учасник гуртка "Точка зору" ЦДЮТ № 5 м. Харкова, учасник рубрики "Естафета творчості триває" міжнародного фестивалю "Щастя у творчості", започаткованого у Харкові.

Даніїл дуже мотивований до нових знань у процесі читання, і в цьому відео він розповідає про враження від подарованого йому всеукраїнського журналу "Джміль" (перший та другий номер 2023 року).

Навчаючись у 4 класі Харківського державного музичного ліцею, Даніїл одразу відчув та усвідомив головну ідею щастя у творчості.

Цікавими роздумами він по-дорослому ділиться з нами. https://youtu.be/ubRsX1YWHVU

Гарного мирного перегляду!

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї міжнародного фестивалю "Щастя у творчості"