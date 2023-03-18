Читацькі сімейні діалоги

Якщо раніше у минулих століттях українські письменники, поети, талановиті літератори і митці полюбляли проводити домашні літературні салони й творчі вечори, то нинішні харківські діти теж не залишаються осторонь від цікавого процесу пізнання світу. Так, учасники Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» Наталія Зуєва, Вікторія Хайло та Іван Базарний, які перебувають у рідному мегаполісі, навчаються у позашкільному гуртку «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, вирішили створити й показати для широкого загалу сімейні діалоги на теми літератури.

У цій короткометражній програмі «Сімейні діалоги» ведуча Наталія Зуєва, гості ефіру Вікторія Хайло та Іван Базарний демонструють цікаве й неформальне спілкування у родинному колі на теми улюблених сюжетів книг. Чесно кажучи, сюжет настільки емоційно, позитивно й креативно поданий, що й особисто в мене одразу з’явилося бажання взяти в руки улюблену книжечку, зануритися подалі від буденних справ…

Але час виступає суворим редактором. Тому ми створюємо такі короткометражні сюжети для наших дітей, батьків, небайдужих однодумців-співвітчизників, аби якось відволіктися від постійного стресу й створити маленьку територію щастя у творчості.

Цей сюжет створено спеціально для рубрики «Щаслива освіта — пізнання світу».

Чекаємо нових сюжетів від наших глядачів. Можливо, саме ваші сюжети стануть новою темою для перегляду серед наших небайдужих співвітчизників.

Відеосюжет: Наталія Зуєва, нагороджена дипломом та спеціальною відзнакою Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» за поєднання різних жанрів і стилів у творчості.

Текст до відео: Леонід Гапєєв,

автор ідеї міжнародного фестивалю, нагороджений дипломом та спеціальною відзнакою за активне втілення у життя ідеї щастя у творчості