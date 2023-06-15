Чеські казки в ефірі, Або історія про доброго Пекаря Симона, Що врятував принцесу Юлію і став королем…

У рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» в постійно діючій рубриці «Естафета творчості» ми знаходимо й досліджуємо цікаві літературні сюжети українського та зарубіжного походження. І користуючись нагодою, дякуємо представникам міжнародної культурної дипломатії (Чеський Центр у Києві) за подаровані книжки. Дуже запали до душі сюжети з книжки «Казки для дітей з України», малюнки зробили учні чеських початкових шкіл. Книжка видана обома мовами водночас, українською та чеською, має чудові, позитивні та доволі креативні дитячі малюнки, що надихають до емоційного переосмислення сюжетів і серед юних, і навіть серед дорослих читачів.

В ефірі програми «Казки для дітей» лунає чеська казка українською мовою «Про принцесу Юлію, чарівника Злокида та халву». Читає ведучий ефіру, педагог Леонід Гапєєв під час ігрового уроку-ефіру для учасників гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова та усіх інших українських школярів, які нині перебувають по всьому світу. Приємно сказати й про те, що наші українські співвітчизники (і діти, і вчителі, і батьки) насправді, незважаючи на складні обставини нинішнього життя, проявили себе небайдужими до пізнавальної літературної творчості під час рубрики «Цікаве життя народів світу». У цьому дуже просто можна переконатися, завдяки великий кількості вподобайок та сотенним переглядам цього майже 30-хвилинного відео.

І так воно відбувається зовсім недарма.

«Про принцесу Юлію, чарівника Злокида та халву». Лунає в ефірі україномовна чеська народна казка. Цікава європейська ментальність наших дружніх сусідів, про яку можемо дізнатися у таких казкових сюжетах. Насправді це дуже повчальна, вражаюча і хвилююча історія! Бо не лише прості громадяни чи піддані королівства, але й принци та принцеси мають добре поводитися з іншими людьми. Ось так неформальні основи демократії та правила поведінки цивілізованого й розвинутого громадянського суспільства стають креативним поштовхом до роздумів та гуманного виховання сучасної молоді, вже починаючи зі шкільного віку. Бо невміння добре подумати про свої дії та можливі подальші наслідки, негарні людські вчинки з боку молодої принцеси Юлії спровокували і певні дії чарівника. Він зачарував її, тривалий час тримав у себе в полоні, і дівчина змушена була працювати на нього по господарству. Це було покарання за те, що вона не поважала старших і ще інші прикрі вчинки.

Втім, світ не настільки злий та жорстокий, як це здається на перший погляд. Бо головне ― це люди, що живуть довкола нас.

Знайшовся молодий пекар Симон, який був безмежно закоханий у нашу принцесу. Він і взявся її врятувати з полону і повернути до батьків у королівство. Інші теж це хотіли зробити, бо король пообіцяв солідну винагороду. Але не в грошах щастя. І тому користолюбці, на щастя, не перемогли і до королівської влади не прийшли.

І саме тому любов та порядність перемогла зло. А тістечка нашого сміливого головного героя — кондитера Симона стали смачною стравою, якою пригостили всіх бажаючих та охочих на весіллі. Адже то було не просте весілля, а початок нового життя майбутнього короля Симона.

«Нехай ваше життя буде казкою!» ― звертається до українських та чеських дітей у передмові до книжки чеський письменник Петр Бржезіна.

Бажаємо також глядачам від імені наших українських учасників ігрових ефірів вірити у добрі казки, що поступово втілюються у життя. На нашому літературно-мистецькому та освітньому ресурсі у відкритому доступі можна побачити й почути багато цікавих сюжетів літературних творів українською мовою про цікаве життя різних народів світу.

Дякуємо за увагу!

Леонід ГАПЄЄВ, ведучий ефіру, педагог