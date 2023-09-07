«ЖИВА СИЛА» до ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Під такою назвою відкрилася виставка живопису живописця, очільника Київської організації НСХУ Миколи Івановича Кутняхова. Сама назва твору «Жива сила» красномовно розкриває творчу концепцію митця, що представив яскраві твори, в яких вирує життєдайна сила українського менталітету. Художник обрав яскраві куточки мальовничої України, наповнені особливою енергію. На картинах представлені пейзажі історичного Кримського півострова, Карпат, Полтавщини, що схвилювали уявлення митця під час подорожей. Так народилася своєрідна сага про світло Всесвіту, яке освячує душу людини, наповнюючи її безмежною любов’ю.

Персональна виставка Миколи Кутняхова відкрилася в приміщенні Арт-простору Київської центральної районної бібліотеки ім. Івана Франка. Поєднання концепції виставки з іменем Каменяра додало творчому проєкту потужної сили. Франко, вірний син своєї епохи, мріяв, щоб інтелігенція України слугувала українському народові саме своєю інтелігентністю, розумом, наукою, творчістю, що вдало підтверджує виставка представлених живописних творів.

Микола Іванович Кутняхов – багатогранний митець, який увібрав найкращі риси київської школи живопису. Завдяки своєму таланту, наполегливій праці художник вийшов на самостійний шлях, створивши власний живописний стиль, який був відзначений мистецтвознавцями ще на його перших виставках. А на Лондонському АRT-Biennale у Великій Британії у 2017 році твори М. Кутняхова отримали високу оцінку.

Микола Кутняхов пройшов непростий шлях навчання у Київському державному художньому інституті (нині НАОМА) в майстерні монументального мистецтва та храмової культури під керівництвом професорів В. Чеканюка та М. Стороженка. Це дозволило художнику вільно володіти майже всіма техніками образотворчої мови, включаючи станковий (пейзаж, портрет, багатофігурні композиції) та монументальний живопис (смальтова мозаїка, вітраж, енкаустика, настінний розпис), іконопис. Творчість Миколи Івановича багатогранна, в його портфоліо чимало досягнень у різних сферах діяльності, включаючи викладацьку та керівницьку. Але сьогодні ми представляємо пейзаж і жанрову картину «Прогулянка з сином».

Монументальне мислення дозволило художнику перенести панорамні задуми на площини станкового живопису. А бездоганний художній смак, помножений на фаховість, свідчать, що художник вільно володіє різними техніками образотворчої мови, що дозволяє віртуозно збагачувати виразність творчого задуму. Пейзажі митця, сповнені філософського тлумачення споконвічних гуманних істин, розкривають складові формування самоідентичності української нації. Метою представлених творів є спрямувати уявлення глядача замислитися про красу, добро, чистоту помислів.

У цьому контексті хочеться нагадати про вплив на М. Кутняхова вчителя, народного художника України Миколи Стороженка. Саме від нього Кутняхов увібрав магічне бачення оточуючого світу і вміння передати через власну призму свого таланту його суть. «Хто шукає, той завжди знайде» – стверджує народна приказка, яка цілковито відповідає невгамовному характеру Миколи Івановича. А працездатність, вміння переходити від однієї техніки до полярно іншої збагачують творче обличчя М. Кутняхова, додаючи особливої виразності авторському стилю.

Розглядаючи твори художника, відчуваєш, як автор увібрав енергію сонця, космічних світил, силу рідної землі. Показати такий життєдайний рух образотворчою мовою непросто. Але не для такого потужного митця, який вміє взяти свою тональність, настроїти творчий камертон та віртуозно виконати своє соло. Такими є картини, сповнені м’якої пастельної тональності: «Музика світла», «Сонячний день» або «Хмаринка». Зворушливий емоційний стан творам додає лаконічна композиційна побудова. Художник вдало переносить загальну монументальну думку в окремий простір, на якому народжується таїна повнокровного життя. Щоб створити свої есеї, Микола Кутняхов багато подорожує у пошуках знакових краєвидів на узбережжях величавого Дніпра, романтичних Карпатах, історичному Седневі.

Заглибленість у вітчизняну історію додає творам Кутняхова конкретики, достовірності, водночас він використовує космічне світобачення, яке вражає своєю динамікою і життєдайною силою. Досить нагадати такі полотна, як «Віковічне», «Мелодію води живої» або «Дощовиця».

Особлива чуттєва аура досягається вишуканою палітрою, коли гармонійні світлотіньові рефлекси впливають на настрій художнього твору. Також слід зазначити, що віртуозне володіння монументальним баченням багатопланової композиції збагачує сам стержень твору, навколо якого висвітлюються багатогранні акценти, які наповнюють картину складним, поліфонічним звучанням. Щоб підняти таку тему, потрібно багато чого пережити, відчути, знати і володіти таїнами живописного письма.

Окремої уваги заслуговує жанрове полотно, де зображена родина. По суті, в сьогоднішній драматичний час кожен розуміє, як важливо зберегти свою родину, життя дітей, родинне вогнище. Зворушлива композиція наповнена щирістю, а тепла кольорова гама додає чуйності відвертих почуттів.

Микола Кутняхов не претендує на аплодисменти, він впевнено йде своїм шляхом, шукає і знаходить відповіді на життєві колізії, збагачуючи творчий простір українського малярства своїми унікальними мистецькими знахідками. Слушно сказала мистецтвознавець Світлана Шимшук, що присутність творів М. Кутняхова на творчому просторі України повертає наше мислення до сенсу мистецтва і сенсу творчості взагалі.

Особливо зараз, коли Україна переживає лихоліття ворожого нападу, щоденно проливається кров, гинуть люди, важливо замислитися над своїм життям і результатами своєї діяльності. Кожен сьогодні на своєму полі діяльності воїн. І це не крилаті слова, це та істина, яка розкриває суть українського менталітету, суть творів унікального митця Миколи Кутняхова.

Куратор проєкту, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар ордена Святої Варвари, міжнародний Посол миру Валентина ЄФРЕМОВА

Фото збірне