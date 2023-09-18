Засідання Правління КОНСХУ

Вересень 2023 року. У виставкових залах Центрального будинку художників відбулося розширене засідання Правління Київської організації Національної спілки художників України. Головним питанням порядку денного був прийом в члени НСХУ нових художників. Наша творча спільнота поповнилася на сорок два митця, які достойно представили свої твори на загальній виставці, присвяченій Дню Незалежності України. Кожній із дев’яти секцій, а це живописна, об’єднаних графічних мистецтв, скульптури, декоративно-прикладне мистецтво, художників театру, кіно та телебачення, монументально-декоративна, художнього проєктування та оздоблення, критики та мистецтвознавства, є ким пишатися.

Голова КОНСХУ живописець Микола Кутняхов побажав молодій генерації нових творчих здобутків та миру Україні. Як би важко не було, а творчість привносить позитив, єднає спільноту засобами творчої образності, формує культуру, впливає на духовність.

На зустрічі було оголошено ряд конструктивних пропозицій, серед яких оздоблення бомбосховища для дитячої лікарні Охматдит, яке оголосив керманич секції критики та мистецтвознавства Олексій Роготченко.

Присутні оглянули виставку, на якій представлено понад 300 художніх творів. Складно думати про щось інше, ніж наслідки, які переживає наш народ в цей складний період життя. Тому виставка свідчить, як художники показали через творчі образи своє відношення до драматичних подій в Україні. Відчувається піднесений настрій, бажання вистояти, вибороти перемогу над ворогом. Так з’явилася ціла сага з життя українського народу – мальовничі пейзажі, квітучі узбережжя річок, хлібні поля, свідки мирних трудових буднів.

На виставці представлені майже всі види образотворчого мистецтва, скульптура, живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. Можна побачити тематичні картини, портретну серію, натюрморти, колажі. Незважаючи на складний моральний стан у державі художники намагалися створити через жанрові композиції оази краси. Об’єднує виставку фаховий рівень, самобутність талантів, національні ознаки творів.

Свої сподівання на перемогу над ворогом представили художники з Харкова, Одеси, Львова, Черкас, Запоріжжя, Кривого Рогу, Івано-Франківщини, Хмельницького, Закарпаття, Чернігова, Кременчука, Полтави, Чернівців, Житомира, Рівного, Дніпра, Ізмаїла, Києва. Напружений стан створювали картини, наповнені драматичних подій, пов’язаних з війною, портрети воїнів, фронтових лікарів. Слід назвати портрет військового Петра Сологуба (автор О. Романовська), «На сторожі кордонів, або Херсон це Україна!» (художник А. Грудка), «Знов повітряна тривога» (автор О. Малінка), «Колгоспниця. З серії «Воля руйнує залежність» (О. Толкачової), «Щось погане насувається…» (М. Полякової).

Привернули увагу яскраві, сповнені динаміки твори скульпторів А. Куща «Мати-Земля. 2023. Тривога», П. Озюменка «Тризуб», О. Пінчука «Без назви», твори В. Бобра. Окрасою виставки стали гобелени Майорова «Обличчя весни», О. Ткаченко «За обрій стелиться блакить», Бондар «Весняний» та ін.

Гімн мирному життю, позитиву створили Ю. Гончаренко, М. Кочубей, В. Красьоха, А. Горбенко, Б. Літовченко, В. Снісаренко, Ю. Кутілов, Г. Царіковська, В. Семіноженко, П. Зикунов, М. Перевальська та ін. Благословляє всіх присутніх «Козак-Мамай» К. Антипенка, «Ангел Перемоги» О. Цюпка, «Блакитний птах» Л. Якимащенко, «Колекції» Г. Миронової, «Ангел» Г. Дігас.

Тримаймося, ми на своїй рідній землі виборюємо перемогу на всіх фронтах! З нами наша унікальна спадщина, власні ідеали, гуманні принципи, які сповідуємо, зберігаємо, захищаємо…

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, Міжнародний Посол миру, володар ордена Святої великомучениці Варвари

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