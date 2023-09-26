«Я не працюю, я шаманю…»

Так висловився відомий український художник Володимир Онисимович Бовкун на своїй сторінці у Facebook. Художник стрімко й впевнено увійшов у культурно-мистецький простір столиці та всієї України взагалі. Твори В. Бовкуна знайомі багатьом шанувальникам образотворчого мистецтва через знакові персональні виставки. Кожне відкриття перетворювалося в культурно-мистецьку подію, до якої були залучені фахівці, критики, журналісти, експерти, колекціонери, друзі.

В. Бовкун – представник нової хвилі, авангардист, поруч з яким завжди вірна соратниця, дружина, перший поціновувач картин мистецтвознавиця-художниця Наталія Ратушна-Бовкун. Вони й народилися під одним знаком зодіака, закінчили Київський художній інститут і мають багато спільного.

Непростий шлях до висот і творчих знахідок пройшов Володимир Онисимович. Але створені знакові доробки в живописі та скульптурі визначили яскраву індивідуальність митця. Досить назвати декілька проєктів, які несуть не тільки філософський підтекст, а й потужну образність, яка робить творчий стиль митця самобутнім і глибоким. Згадаємо Аукціонний дім, в якому у 2018 році відбулася виставка «Інформація. Повітря», яка сколихнула творчу спільноту. Або взривний проєкт «Погляд», коли розкрилися всі складові Бовкуна монументаліста, філософа, творця символів, алегорій, таємничого підтексту. Своє відчуття всесвіту, простору, глибини складових власної думки автор передає через художні образи. А монументальна побудова композицій лише підкреслює вагомість закладеної образності. Так виникли глибокі за змістом твори, досконалі за художнім втіленням, знакові за творчою думкою. Досить назвати підняті автором глобальні теми: «Двері», «Час», «Храм», «Молитва» та ін. Художник експериментує, шукає досконалість творчого втілення через новаторські прийоми. Він свідомо порушує академічні норми, створює свій умовний простір, в якому перетинаються часи, віки, історія. Так власні роздуми над сенсом життя перевтілюються в узагальнені величні образи, породжені таїною творчого процесу.

Навіть зараз, коли ми всі знаходимося у складних умовах воєнної агресії, митець заявляє, що кожна його публікація на власній сторінці Facebook є «бортовим журналом сьогодення». Там, в Пенатах на Полтавшині, де «мрії перетинаються з обріями», народжуються безліч нових тем, наповнених красою, спокоєм, величністю земного й небесного. Унікальні краєвиди, сповнені трепетних мінливостей часу, компенсують драматичну напругу, яку створює жорстока війна, розв’язана сусідньою рашею.

«Галерея «Митець» вітає Володимира Бовкуна з днем народження і має надію, що він пошаманить своїми творами на артпросторі Київської організації Національної спілки художників», – висловилася директор галереї, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України Карина Кравець.

Всього світлого та переможного бажаємо кудеснику сучасного українського мистецтва. Віват, Володимир Бовкун, віват!

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар премії ім. Платона Білецького

Фото автора

Володимир Бовкун народився в 1951 році в Умані. Живе і працює в Києві. Початкову творчу освіту отримав у художній студії міста Умань; у 1966–1969 роки навчався у Республіканській художній школі ім. Тараса Шевченка. З 1969 до 1975 року навчався у Київському державному художньому Інституті (живописний факультет, майстерня видатної художниці Tетяни Нилівни Яблонської). З 1977 року приймає участь у численних художніх виставках, міжнародних проєктах. З 1986 року – член Спілки художників України. Роботи автора зберігаються в колекціях Національного музею образотворчих мистецтв, багатьох інших українських музеях, приватних колекціях Франції, Німеччини, США, Великої Британії, Чилі, Ізраїлю, Нідерландів, Сінгапуру, Росії, Австрії, Бельгії…